К убийству Шеремета может быть причастен КГБ Беларуси, Трамп требовал от властей Джорджии “найти достаточно голосов“. Главное за день

По данным СМИ, Трамп просил госсекретаря Джорджии найти голоса для его победы Фото: EPA

Дело Шеремета

4 января 2021 года бельгийское издание EUobserver опубликовало аудиозаписи разговоров бывшего главы Комитета госбезопасности Беларуси Вадима Зайцева (2008–2012 годы), в которых, в частности, обсуждалась возможность убийства журналиста Павла Шеремета. Как утверждает издание, разговоры записывались скрытым устройством 11 апреля 2012 года во время инструктажа сотрудников контртеррористического подразделения КГБ "Альфа" в минском офисе Зайцева.

Нацполиция Украины заявила, что получила информацию издания EUobserver. Директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко сообщил, что информация журналистов "подтверждает основную версию следствия, что наши обвиняемые действовали не самостоятельно, а выполняли определенный преступный замысел определенных неустановленных лиц".

Адвокаты фигурантов дела считают, что новая информация может "разрушить" версию следствия.

Скандал с Трампом и госсекретарем Джорджии

Президент США Дональд Трамп звонил государственному секретарю штата Джорджия Брэду Раффенспергеру и просил его "найти достаточно голосов" для победы на президентских выборах, говорится в статье издания The Washington Post. Трамп просил пересчитать голоса в штате и найти для него 11 780 голосов.

Суд запретил выдавать Ассанжа

Судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер отказала американским властям в экстрадиции основателя WikiLeaks, австралийского журналиста Джулиана Ассанжа. Судебное решение не означает, что вина Ассанжа не доказана.

Министр считает, что Украина может провести Олимпиаду через 10 лет

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт считает, что Украина может претендовать на проведение Олимпийских Игр в 2030-м или в 2032 году. По его словам, через 10 лет в Украине "будет развитие" и страна будет способна провести Олимпийские игры.