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ПОЛИТИКА

Нацполиция Украины получила информацию о том, что руководство Беларуси рассматривало вариант убийства Шеремета

Нацполиция Украины получила разрешение на проведение в одной из европейских стран следственных действий, связанных с убийством журналиста Павла Шеремета.

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Информацию, связанную с убийством Шеремета, Нацполиция получила в декабре 2020 года
Информацию, связанную с убийством Шеремета, Нацполиция получила в декабре 2020 года
Фото: depositphotos.com

Национальная полиция Украины получила информацию бельгийского издания EUobserver о том, что Александр Лукашенко и КГБ Беларуси рассматривали вариант убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом 4 января сообщает пресс-служба Нацполиции.

"В декабре 2020 года следствие Нацполиции получило с помощью Службы внешней разведки Украины определенную информацию, представляющую интерес в расследовании подрыва журналиста Павла Шеремета в 2016 году. Документы и аудиозаписи, последние из которых датированы 2012 годом, уже поступили в распоряжение следствия и представляют интерес с точки зрения установления заказчиков преступления", – говорится в сообщении.

На данный момент Нацполиция получила разрешение на проведение следственных действий в одной из европейских стран, однако не уточнила, в какой именно.

Помимо этого, распорядителя появившейся информации пригласили "для проведения необходимых следственных действий".

4 января 2021 года бельгийское издание EUobserver опубликовало аудиозаписи разговоров бывшего главы Комитета госбезопасности Беларуси Вадима Зайцева (2008–2012 годы), в которых, в частности, обсуждалась возможность убийства Шеремета. Как утверждает издание, разговоры записывались скрытым устройством 11 апреля 2012 года во время инструктажа сотрудников контртеррористического подразделения КГБ "Альфа" в минском офисе Зайцева.

"Мы должны поработать над Шереметом, который является большой головной болью… Мы заложим [бомбу] и так далее, и эту чертову крысу разнесет на чертовы куски – ноги в одну сторону, руки – в другую. Если же все будет [выглядеть] как по естественным причинам, то люди не поймут сигнал… Президент [Лукашенко] ждет этих операций", – цитирует Зайцева EUobserver.

Как следует из слов бывшего главы КГБ, в 2012 году готовились операции по устранению ряда политических оппонентов Лукашенко на территории других государств. Как отметил Зайцев, задачу по организации политических убийств перед КГБ поставил непосредственно Лукашенко. На это он выделил $1,5 млн.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: музыкант и доброволец Андрей Антоненко, военная медсестра Яна Дугарь, а также врач и волонтер Юлия Кузьменко. Все они были арестованы.

Со временем Кузьменко выпустили из СИЗО под круглосуточный домашний арестом, Дугарь – под личное обязательство, Антоненко находится под стражей почти год. Последний раз меру пресечения для всех троих продлили до 7 февраля

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко. Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков.

22 мая 2020 года полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

Шевченковский райсуд Киева принял решение, что судить Антоненко, Дугарь и Кузьменко будут с участием присяжных. Первое заседание по сути состоялось 28 сентября.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, убийство, Павел Шеремет, КГБ, расследование, Национальная полиция
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