Апелляционный суд отказался отпускать фигуранта дела Шеремета Антоненко на поруки

О готовности взять на поруки музыканта и добровольца Андрея Антоненко, который фигурирует в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, заявили порядка 20 человек, однако Апелляционный суд Киева оставил в силе решение первой инстанции о его аресте.

Антоненко находится под стражей почти год Фото: ЕРА

Апелляционный суд Киева не удовлетворил ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения музыканту и добровольцу Андрею Антоненко, который фигурирует в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщило Общественное.

Защита просила отпустить Антоненко на поруки, о своей готовности взять его на поруки заявили около 20 человек.

Суд решил оставить без изменений определение об избрании меры пресечения Антоненко, согласно которому он будет находиться под стражей до конца следующей недели. В зале на решение отреагировали криками "Позор".

Перед началом заседания здание суда взяли под усиленную охрану, в зал впустили журналистов, поручителей и участников слушания. Во время рассмотрения ходатайства адвокатов у здания суда проходила акция протеста в поддержку Антоненко.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: Антоненко, военная медсестра Яна Дугарь, а также врач и волонтер Юлия Кузьменко. Все они были арестованы.

Антоненко несколько раз продлевали срок ареста, он находится под стражей почти год.

Со временем Кузьменко выпустили из СИЗО под круглосуточный домашний арестом, Дугарь – под личное обязательство, действие меры пресечения для всех троих истекает 19 декабря.

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко. Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков.

22 мая 2020 года полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

Шевченковский райсуд Киева принял решение, что судить Антоненко, Дугарь и Кузьменко будут с участием присяжных. Первое заседание по сути состоялось 28 сентября.