Суд продлил меру пресечения для фигурантов дела об убийстве Шеремета

Суд продлил срок содержания под стражей фигуранту дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, военнослужащему Андрею Антоненко, круглосуточный домашний арест для врача и волонтера Юлии Кузьменко и личное обязательство для Яны Дугарь.

Антоненко останется под стражей еще на 60 дней Фото: ЕРА

Шевченковский районный суд Киева сегодня продлил меры пресечения фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета до 19 декабря. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Судья Оксана Голуб удовлетворила ходатайство прокуратуры и продлила меру пресечения в виде заключения под стражей для военнослужащего Андрея Антоненко. Защита просила суд освободить его из-под ареста, однако суд решил оставить его под стражей еще на 60 суток.

Также продлен круглосуточный домашний арест для врача и волонтера Юлии Кузьменко и личное обязательство для Яны Дугарь.

Решение суда вызвало недовольство у присутствующих в зале, пишет агенство, потому судья решила перенести заседание на 17 ноября.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: Дугарь, Антоненко и Кузьменко.

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко. Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков.

22 мая 2020 года полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

Шевченковский райсуд Киева принял решение, что судить Антоненко, Дугарь и Кузьменко будут с участием присяжных. Первое заседание по сути состоялось 28 сентября.