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Геращенко: Те, кто организовывал убийство Шеремета, умышленно подбирали исполнителей, на которых сложно подумать

По мнению замглавы МВД Антона Геращенко, у детского врача Юлии Кузьменко, военной медсестры Яны Дугарь и музыканта Андрея Антоненко есть только одна возможность избежать наказания – оказать давление на присяжных.

Геращенко: Мы не вешали убийство Шеремета на первого встречного-поперечного
Геращенко: Мы не вешали убийство Шеремета на первого встречного-поперечного
Фото: radiosvoboda.org

Имелись все основания и доказательства предъявлять детскому врачу Юлии Кузьменко, военной медсестре Яне Дугарь и музыканту Андрею Антоненко подозрение в убийстве журналиста Павла Шеремета, хотя следователи, узнав о статусе и роде занятий этих трех лиц, были в шоке. Об этом в эфире hromadske 13 октября сказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Те, кто это организовывал, умышленно подбирали именно таких исполнителей, на которых было бы сложно подумать", – заявил он.

Замглавы МВД уверяет, что ни у кого из обвиняемых нет алиби, а Дугарь пыталась подделать документы, доказывающие ее непричастность.

По мнению Геращенко, у фигурантов есть одна возможность избежать признания виновными.

"Я допускаю, у них есть единственная возможность – это если суд под давлением, которое они раздувают, признает какие-то доказательства такими, которые нельзя использовать. Это их надежда", – заявил чиновник.

"Есть убийство Шеремета, брутальное, террористическое. Мы обязаны его раскрыть. Но еще раз хочу сказать: мы не вешали его на первого встречного-поперечного", – добавил он.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: Дугарь, Антоненко и Кузьменко.

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко. Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков.

22 мая 2020 года полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

Шевченковский райсуд Киева принял решение, что судить Антоненко, Дугарь и Кузьменко будут с участием присяжных. Первое заседание по сути состоялось 28 сентября.

Теги: убийство, Павел Шеремет, Антон Геращенко, расследование, алиби, Шевченковский суд, подозрение, Нацполиция, Андрей Антоненко, Яна Дугарь, Юлия Кузьменко
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