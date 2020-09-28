В суде по делу Шеремета зачитали обвинительный акт. Заказчиков и организаторов следствие не установило

В обвинительном акте по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета сказано, что для преступления неустановленные следствием лица искали исполнителей с низкими морально-психологическими качествами.

28 сентября в Шевченковском райсуде Киева на заседании по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета прокурор сделал короткое изложение обвинительного акта. Об этом информирует УНН.

"Выбор Шеремета как объекта преступного посягательства среди прочего был связан с его известностью и медийностью, а с помощью убийства именно такого лица можно было достичь значительно более высокой цели преступного умысла", – прочитал прокурор.

В обвинительном акте сказано, что для совершения такого преступления требовалось значительное количество исполнителей, поэтому "неустановленные в настоящее время следствием лица начали поиск соучастников совершения преступления, при котором руководствовались критериям склонности лиц... к насильственным действиям и низкими морально-психологическими качествами".

Следствие считает, что "на указанное предложение по личным мотивам" согласились Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко, Яна Дугарь "и другие неустановленные лица".

"Личные мотивы указанных лиц – Кузьменко, Антоненко, Дугарь – заключались в поддержке идей неустановленных в настоящее время следствием лиц по созданию в обществе крайне резонансного события с целью дальнейших провокаций, многочисленных акций протеста", – сказал прокурор.

В обвинительном акте отмечается, что заказчиков и организаторов убийства Шеремета следователи не установили.

Дело по обвинению Антоненко, Дугарь и Кузьменко в умышленном убийстве Шеремета при отягчающих обстоятельствах рассматривает коллегия в составе двух профессиональных судей и трех присяжных. Приговор будет вынесен простым большинством.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Дугарь, военнослужащий и музыкант Антоненко и врач Кузьменко.

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко. Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков. 21 мая стало известно, что текст подозрения изменили. В новой редакции говорится, что Кузьменко только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не приводила ее в действие.

22 мая полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

18 августа Кузьменко и Антоненко вручили обвинительный акт.

Все три фигуранта дела свою вину отрицают.