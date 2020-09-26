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ПОЛИТИКА

Дело Шеремета. Фигурант расследования издания "Заборона" Зотов заявил, что ему угрожали подчиненные Матиоса

Сайт "Заборона" 22 сентября изложил альтернативную версию причин убийства журналиста Павла Шеремета, упомянув, что в деле фигурировал донецкий предприниматель Максим Зотов. Тот утверждает, что стал жертвой лжесвидетельства и что на него давил бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, требуя дать показания против экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.

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Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве
Фото: ЕРА

Предприниматель из Донецка Максим Зотов, фигурирующий в журналистском расследовании альтернативной версии причин гибели журналиста Павла Шеремета, утверждает, что не причастен к событиям и стал жертвой оговора. Заявление Зотова приводит издание "Вести".

По его словам, он много лет не общался с Мариной Мацюк, которая на допросе в Нацполиции заявила, будто Зотов хвастался ей убийством журналиста. Он заявил, что готов ответить на все вопросы следствия, а также намерен обратиться в полицию с заявлением о ложных показаниях Мацюк.

Зотов не скрывает знакомства с беглым министром доходов и сборов Украины Александром Клименко, о чем шла речь в расследовании на сайте "Заборона". Однако остальные предположения авторов статьи считает манипуляциями.

"На меня и моих родных оказывалось существенное давление со стороны главного военного прокурора Анатолия Матиоса и его подчиненных с целью дать клеветнические показания в адрес Клименко. Подчиненные Матиоса лично угрожали мне и описывали те "неприятности", которые будут происходить со мной в случае, если я не предоставлю показаний. Поскольку я отказался от заведомо ложных показаний, не исключаю, что данные персоны также причастны и к появлению на свет лжесвидетельского показания Мацюк, а также журналистского расследования, которое на нем и строится", – сказано в заявлении бизнесмена.

Издание "Заборона" 23 сентября сообщило, что в 2016 году переселенка из Донецка Мацюк дала показания против Зотова в деле Шеремета. Журналисты выяснили, что донецкий предприниматель Зотов тесно связан с Клименко, бежавшим после Революции достоинства в Москву.

По словам спикера МВД Украины Артема Шевченко, полиция действительно отрабатывала эту версию, но причастность Зотова к гибели Шеремета не подтвердилась.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Яна Дугарь, военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко и детский врач и волонтер Юлия Кузьменко.

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко. Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков.

22 мая 2020 года полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

Шевченковский райсуд Киева принял решение, что подозреваемых судить будут с участием присяжных. Первое заседание по сути назначено на 28 сентября.

Теги: убийство, Павел Шеремет, Александр Клименко, клевета, Анатолий Матиос, Нацполиция, издание Заборона
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