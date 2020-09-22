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"Важный поворот в деле Шеремета". Издание "Заборона" утверждает, что убийство журналиста связано с делом экс-министра Клименко

В уголовном производстве о гибели журналиста Павла Шеремета есть протокол допроса свидетельницы, утверждавшей, что она знакома с убийцей. Издание "Заборона" выяснило, что названный женщиной фигурант имеет связи с бывшим министром доходов и сборов Украины Александром Клименко. Также известно, что Шеремет встречался с Клименко незадолго до гибели.

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За убийство Шеремета судят военную медсестру, музыканта и детского хирурга; тем временем в СМИ появилась альтернативная версия событий
За убийство Шеремета судят военную медсестру, музыканта и детского хирурга; тем временем в СМИ появилась альтернативная версия событий
Фото: depositphotos.com

Существует альтернативная версия причин и мотивов убийства журналиста Павла Шеремета, никак не связанная с официальным обвинением, выдвинутым Национальной полицией. Как сказано в расследовании журналистов сайта "Заборона", первая часть которого опубликована 22 сентября, украинская полиция с 2016 года знает о мужчине, который якобы признавался в преступлении.

Фигуранта зовут Максим Зотов, он бизнесмен и актер-любитель из Донецка. Как рассказала на допросе в полиции переселенка из Донецка Марина Мацюк, в июле 2016 года Зотов интересовался, видела ли она, "как он убил Шеремета".

В августе 2016-го он якобы просил Мацюк никому не рассказывать о его причастности к убийству журналиста и предлагал ей $50 тыс. за молчание.

Скриншот: zaborona.com
Скриншот: zaborona.com

Мацюк отказывается общаться с прессой о Зотове. Однако редакция "Забороны" располагает копией ее показаний, которые называет "важным поворотом в деле убийства Павла Шеремета".

Как выяснили расследователи, Зотов с довоенных времен тесно связан с семьей беглого министра доходов и сборов Украины Александра Клименко. Тот подозревается в Украине в создании коррупционной сети по уходу от налогообложения. Следователи называли одним из организаторов схемы, позволявшей окружению экс-президента Виктора Януковича наживаться на возмещении НДС, тестя Зотова, предпринимателя Михаила Эпеля.

Сам фигурант снялся в видеоклипе в роли "олигарха", причем был загримирован под Клименко, сказано в публикации.

"Следствие не посчитало нужным исследовать или даже констатировать связь Максима Зотова с Эпелями и Клименко. Это особенно странно в свете того, что следственная группа одно время рассматривала Клименко и его гражданскую жену Ольгу Семченко в качестве возможно имевших отношение к убийству", – пишет "Заборона".

За месяц до гибели Шеремет встречался с Клименко в Москве, рассказали сайту его знакомые и родственники. Якобы речь на встрече шла о перспективах возвращения экс-министра в Украину. Возможно, Шеремет предлагал себя в качестве главного редактора "Радио Вести", где работал ведущим.

"Он предложил ему собственное решение – нечто, что подготовит основу для его возвращения: открытое, демократичное, честное радио", – рассказала гражданская жена Шеремета Алена Притула. По ее словам, вернувшись в Киев, Шеремет несколько раз повторял одну и ту же фразу о Клименко: "У него православие мозга, с ним бесполезно разговаривать".

Вскоре после той встречи на "Радио Вести" произошел большой конфликт – журналисты не приняли назначенного сверху нового главного редактора Ирину Гаврилову. Они подписали открытое письмо против назначения Гавриловой, поскольку она публично высказывалась оскорбительно в отношении участников Майдана и добровольцев АТО. 5 июля она была уволена. Подписи Шеремета под письмом не было. 20 июля он погиб.

"Заборона" анонсировала выход второй части расследования. "Изучив персонажей, получивших летом 2016 года доступ к делу Клименко, фигурантом которого являлся тесть Зотова Эпель, мы обнаружили множество интересных связей и обстоятельств, которые подтверждают нашу версию о том, что убийство Шеремета с высокой вероятностью было связано с делом беглого олигарха", – отмечают авторы публикации.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Яна Дугарь, военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко и детский врач и волонтер Юлия Кузьменко.

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко. Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков.

21 мая стало известно, что текст подозрения изменили. В новой редакции говорится, что Кузьменко только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не приводила ее в действие.

22 мая полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

Шевченковский райсуд Киева принял решение, что подозреваемых судить будут с участием присяжных. Первое заседание по сути назначено на 28 сентября.

24 мая 2017 года в 15 областях Украины проводилось одновременно 454 обыска в рамках уголовного производства относительно бывших чиновников налоговых администраций, которые подозреваются в причастности к организации и функционированию схем уклонения от уплаты налогов – "налоговых площадок". Задержанных доставляли из разных регионов Украины в Киев на вертолетах. 

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос утверждал, что за схемой стоял экс-министр доходов и сборов Украины Клименко, который находится в международном розыске.

Летом 2017 года Генпрокуратура заявила, что деятельность преступной организации Клименко по созданию "налоговых площадок" нанесла ущерб государству на сумму 96 млрд грн.

Теги: Донецк, Павел Шеремет, Александр Клименко, Москва, Мариуполь, Алена Притула, допрос, подозрение, Нацполиция, дело налоговиков, Андрей Антоненко, Яна Дугарь, Юлия Кузьменко
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