Суд по делу об убийстве Шеремета. Определились основные и запасные присяжные

Путем автораспределения были определены трое основных и двое запасных присяжных на процессе по делу о гибели журналиста Павла Шеремета. Запасные присяжные будут участвовать в заседаниях, но не станут голосовать за вердикт.

9 сентября жеребьевка определила трех основных и двух запасных присяжных на процессе по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, который проходит в Шевченковском суде Киева. Об этом сообщила юридическая фирма "Сенс Украина", которая занимается защитой одного из обвиняемых, Андрея Антоненко.

Автораспределение назвало тремя основными присяжными Григория Фирсова, Наталью Глобу и Юрия Михайленко.

Двумя запасными стали Юрий Федоренко и Людмила Яковенко. Запасные присяжные должны присутствовать во время всех заседаний, но участие в голосовании не примут.

Дело по обвинению Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко в умышленном убийстве Шеремета при отягчающих обстоятельствах рассмотрит коллегия в составе двух профессиональных судей (Оксана Голуб и Марина Антонюк) и трех присяжных. Приговор будет вынесен простым большинством.

В процессе отбора присяжных адвокаты обвиняемых просили отвода пенсионера Михайленко и домохозяйки Глобы, однако суд отказал в ходатайстве.

Следующее заседание суда назначено на 28 сентября.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Дугарь (суд отправил ее под домашний арест, а 25 мая 2020 года отпустил под залог), военнослужащий и музыкант Антоненко (арестован) и врач Кузьменко (под домашним арестом).

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко. Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков. 21 мая стало известно, что текст подозрения изменили. В новой редакции говорится, что Кузьменко только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не приводила ее в действие.

22 мая полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

18 августа Кузьменко и Антоненко вручили обвинительный акт.

Шевченковский райсуд принял решение, что подозреваемых судить будут с участием присяжных.

Все три фигуранта дела свою вину отрицают.