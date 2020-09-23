Дело Шеремета. Нацполиция проверила версию причастности донецкого бизнесмена к убийству

Издание "Заборона" сообщило, что в уголовном производстве об убийстве журналиста Павла Шеремета фигурировал предприниматель из Донецка Максим Зотов. В Нацполиции подтвердили, что версия его причастности отрабатывалась.

Сотрудники департамента уголовного розыска Национальной полиции изучали версию причастности к убийству журналиста Павла Шеремета мужчины по имени Максим Зотов, но она не подтвердилась. Об этом hromadske рассказал спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

Как сообщило издание "Заборона", в 2016 году переселенка из Донецка Марина Мацюк дала показания против Зотова – якобы он лично признался в убийстве. Журналисты выяснили, что донецкий предприниматель Зотов тесно связан с бывшим министром доходов и сборов Украины Александром Клименко, бежавшим после Революции достоинства в Москву.

По словам Шевченко, полиция действительно отрабатывала эту версию, но после тщательной проверки причастность Зотова к гибели Шеремета не подтвердилась.

Он добавил, что муж Мацюк рассказал правоохранителям о давнем личном конфликте жены с Зотовым.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Яна Дугарь, военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко и детский врач и волонтер Юлия Кузьменко.

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко. Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков.

21 мая стало известно, что текст подозрения изменили. В новой редакции говорится, что Кузьменко только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не приводила ее в действие.

22 мая полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

Шевченковский райсуд Киева принял решение, что подозреваемых судить будут с участием присяжных. Первое заседание по сути назначено на 28 сентября.