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Присяжные, которые будут рассматривать дело Шеремета, приняли присягу

Основными присяжными при рассмотрении дела об убийстве журналиста Павла Шеремета стали Григорий Фирсов, Наталья Глоба и Юрий Михайленко.

Вердикт вынесут решением большинства из профессиональных судей и присяжных
Вердикт вынесут решением большинства из профессиональных судей и присяжных
Фото: pixabay.com

28 сентября в Шевченковском райсуде Киева озвучили фамилии присяжных, которые будут рассматривать дело об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает УНН.

"Согласно протоколу автоматического определения присяжных... основными присяжными в данном уголовном производстве определены Григорий Фирсов, Наталья Глоба и Юрий Михайленко. Запасными присяжными определены Юрий Федоренко, Людмила Яковенко", – сказала судья.

Присяжные приняли присягу, отмечает агентство.

Фамилии этих присяжных озвучила 9 сентября юридическая фирма "Сенс Украина", которая защищает одного из обвиняемых, Андрея Антоненко.

Запасные присяжные должны присутствовать на всех заседаниях по делу Шеремета, но участие в голосовании не примут.

Дело по обвинению Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко в умышленном убийстве Шеремета при отягчающих обстоятельствах рассмотрит коллегия в составе двух профессиональных судей (Оксана Голуб и Марина Антонюк) и трех присяжных. Приговор будет вынесен простым большинством.

В процессе отбора присяжных адвокаты обвиняемых просили отвода пенсионера Михайленко и домохозяйки Глобы, однако суд отказал в ходатайстве.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Дугарь (суд отправил ее под домашний арест, а 25 мая 2020 года отпустил под залог), военнослужащий и музыкант Антоненко (арестован) и врач Кузьменко (под домашним арестом).

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко. Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков. 21 мая стало известно, что текст подозрения изменили. В новой редакции говорится, что Кузьменко только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не приводила ее в действие.

22 мая полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

18 августа Кузьменко и Антоненко вручили обвинительный акт.

Шевченковский райсуд принял решение, что подозреваемых судить будут с участием присяжных.

Все три фигуранта дела свою вину отрицают.

Теги: убийство, Павел Шеремет, присяга, Шевченковский суд, присяжные, судья, суд
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