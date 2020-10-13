В полиции заявили, что по делу Шеремета допросили несколько тысяч человек

В Нацполиции Украины заявили, что проработали "значительное количество" информации по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

По делу об убийстве журналиста Павла Шеремета допросили несколько тысяч человек. Об этом в ответ на запрос "Укринформа" сообщили в Главном следственном управлении Нацполиции Украины.

"Сообщаем, что в ходе проведения досудебного расследования в указанном уголовном производстве было выдвинуто и проверено ряд версий, проработано значительное количество информации, в том числе в отношении лиц, причастных к совершению 20 июля 2016 года умышленного убийства Павла Шеремета, допрошено несколько тысяч человек и приняты другие определенные Уголовным процессуальным кодексом Украины мероприятия", – говорится в сообщении.

Также в полиции подчеркнули, что сейчас продолжается досудебное расследование по установлению организаторов убийства журналиста.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Яна Дугарь, военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко и детский врач, волонтер Кузьменко.

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко. Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков.

22 мая 2020 года полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

Шевченковский райсуд Киева принял решение, что подозреваемых судить будут с участием присяжных. Первое заседание по сути состоялось 28 сентября.

8 октября суд заменил одного из присяжных.

Прокуратура хочет вызвать и допросить в суде 263 свидетеля по делу об убийстве Шеремета.