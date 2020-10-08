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Процесс по делу Шеремета. Прокурор хочет заслушать 263 свидетеля

Сторона обвинения вызвала 263 человека для показаний на суде по делу о гибели журналиста Павла Шеремета. По мнению Тараса Беспалого, адвоката одного из фигурантов дела Юлии Кузьменко, допросы могут затянуться до того времени, когда у присяжных закончатся полномочия.

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Трех человек следствие считает виновными в гибели журналиста, процесс идет в Шевченковском суде Киева
Трех человек следствие считает виновными в гибели журналиста, процесс идет в Шевченковском суде Киева
Фото: Ольга Чернышук / Facebook

Прокуратура хочет вызвать и допросить 263 свидетеля в суде по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщает "Украинская правда".

Тарас Беспалый, адвокат одной из обвиняемых, детского врача Юлии Кузьменко, возражал против допроса стольких человек. 

"В ходатайстве, которое предоставлено стороной обвинения, указаны только фамилия, имя, отчество лица, адрес проживания, средства связи. Для чего все эти 263 человека, мне лично непонятно. Если мы будем вызывать 263 свидетеля, мы с вами будем слушать [дело] до того момента, когда у присяжных закончатся полномочия", – заявил Беспалый.

8 октября в Шевченковском районном суде Киева заслушали выступление прокурора, обвиняемой Кузьменко и ее защитника.

Другие участники процесса будут выступать во время следующего заседания, которое назначено на 21 октября.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Яна Дугарь, военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко и детский врач, волонтер Кузьменко.

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко. Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков.

22 мая 2020 года полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

Шевченковский райсуд Киева принял решение, что подозреваемых судить будут с участием присяжных. Первое заседание по сути состоялось 28 сентября.

8 октября суд заменил одного из присяжных.

Теги: убийство, Павел Шеремет, прокуратура, допрос, свидетели, Шевченковский суд, адвокат, Юлия Кузьменко
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