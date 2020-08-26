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Адвокат фигурантки дела об убийстве Шеремета подал две жалобы в ЕСПЧ

Адвокат обвиняемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко Тарас Беспалый обратился в Европейский суд по правам человека с жалобой на нарушение со стороны органов досудебного расследования.

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Жалобы не касаются возмещения материального ущерба, их подали, чтобы усилить защиту Кузьменко
Жалобы не касаются возмещения материального ущерба, их подали, чтобы усилить защиту Кузьменко
Фото: Юлия Кузьменко / Facebook

Адвокат фигурантки дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко Тарас Беспалый подал две жалобы в Европейский суд по правам человека. Об этом пишет LB.ua.

По его словам, первая жалоба была на незаконное задержание, вторая – на нарушения, допущенные во время предварительного расследования.

"Европейский суд по правам человека ответил, что жалобы поступили. Основные нарушения, которые были допущены на досудебном расследовании, – незаконное задержание, потому что отсутствовали основания для ее задержания, безосновательное продление содержания под стражей, нарушение сроков рассмотрения ходатайства, невозврат изъятого имущества", – сказал адвокат.

Жалобы не касаются возмещения материального ущерба, их подали, чтобы усилить защиту Кузьменко, подчеркнул Беспалый.

"Если признают безосновательное содержание под стражей, это будет свидетельствовать о нарушении судов и прокуратуры, которые бросали одинаковые ходатайства без предоставления новых доказательств. Если мы указываем, что в нарушение не возвращали имущество, это указывает на однобокое следствие с обвинительным уклоном. Это будет в пользу защиты во время рассмотрения по существу", – сказал адвокат.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест, а 25 мая 2020 года отпустил под залог), военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко (арестован) и Кузьменко.

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко. Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков.

21 мая стало известно, что текст подозрения изменили. В новой редакции говорится, что Кузьменко только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не приводила ее в действие.

22 мая полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

Кузьменко арестовали в декабре 2019 года. В последний раз содержание под стражей ей продлили до 13 сентября 2020-го.

11 августа суд отпустил Кузьменко под домашний арест.

Теги: убийство, Павел Шеремет, расследование, адвокат, Юлия Кузьменко
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