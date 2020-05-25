Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Адвокат Кузьменко сообщил, что она находится в крайне тяжелом моральном состоянии

Адвокат Тарас Беспалый рассказал о моральном и физическом состоянии своей подопечной – фигурантки дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Адвокат: Кузьменко за шесть месяцев трижды видела своего ребенка
Адвокат: Кузьменко за шесть месяцев трижды видела своего ребенка
Фото: Юлия Кузьменко / Facebook

Моральное состояние врача и волонтера Юлии Кузьменко – подозреваемой в деле об убийстве жерналиста Павла Шеремета – является крайне подавленным. Об этом в эфире "Громадського радіо" сообщил адвокат Тарас Беспалый.

По его словам, физическое состояние здоровья Кузьменко в норме, однако она перенесла гипертонический криз.

"Что касается морального состояния – то оно крайне тяжелое. Она подавлена, поскольку потеряла доступ к профессии, она за эти шесть месяцев трижды видела своего ребенка. Кузьменко лишена возможности помогать медикам, лишена возможности вести нормальную жизнь", – сказал Беспалый.

12 декабря 2019 года Нацполиция Украины назвала имена вероятных причастных к убийству Павла Шеремета: это военная медсестра Яна Дугарь, военнослужащий Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыкант Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко, а также супруги Владислав и Инна Грищенко. По версии следствия, взрывчатку под автомобиль журналиста закладывали Кузьменко и Антоненко. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры на маршруте следования сообщников.

21 мая 2020 года "Слідство.Інфо" написало, что Национальная полиция Украины в ближайшие дни собирается объявить об окончании расследования по делу об убийстве Шеремета. 

Журналист "Украинской правды" Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года во время взрыва в машине. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили с целью дестабилизации ситуации в Украине.

Теги: здоровье, убийство, Павел Шеремет, адвокат, Юлия Кузьменко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"На это можно смотреть бесконечно". Комаровский показал в небе крокодила
"На это можно смотреть бесконечно". Комаровский показал в небе крокодила
"Старик, ты крут". 82-летний Хопкинс записал импровизацию на фортепиано
"Старик, ты крут". 82-летний Хопкинс записал импровизацию на фортепиано
  "Гарного дня!" Участник команды Monatik Асафатов выпустил новую песню. Видео
  "Гарного дня!" Участник команды Monatik Асафатов выпустил новую песню. Видео
Гитарист Queen Брайан Мэй госпитализирован с сердечным приступом
Гитарист Queen Брайан Мэй госпитализирован с сердечным приступом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS