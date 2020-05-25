Адвокат Кузьменко сообщил, что она находится в крайне тяжелом моральном состоянии

Адвокат Тарас Беспалый рассказал о моральном и физическом состоянии своей подопечной – фигурантки дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко.

Адвокат: Кузьменко за шесть месяцев трижды видела своего ребенка Фото: Юлия Кузьменко / Facebook

Моральное состояние врача и волонтера Юлии Кузьменко – подозреваемой в деле об убийстве жерналиста Павла Шеремета – является крайне подавленным. Об этом в эфире "Громадського радіо" сообщил адвокат Тарас Беспалый.

По его словам, физическое состояние здоровья Кузьменко в норме, однако она перенесла гипертонический криз.

"Что касается морального состояния – то оно крайне тяжелое. Она подавлена, поскольку потеряла доступ к профессии, она за эти шесть месяцев трижды видела своего ребенка. Кузьменко лишена возможности помогать медикам, лишена возможности вести нормальную жизнь", – сказал Беспалый.

12 декабря 2019 года Нацполиция Украины назвала имена вероятных причастных к убийству Павла Шеремета: это военная медсестра Яна Дугарь, военнослужащий Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыкант Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко, а также супруги Владислав и Инна Грищенко. По версии следствия, взрывчатку под автомобиль журналиста закладывали Кузьменко и Антоненко. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры на маршруте следования сообщников.

21 мая 2020 года "Слідство.Інфо" написало, что Национальная полиция Украины в ближайшие дни собирается объявить об окончании расследования по делу об убийстве Шеремета.

Журналист "Украинской правды" Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года во время взрыва в машине. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили с целью дестабилизации ситуации в Украине.