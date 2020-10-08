ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Суд заменил одного присяжного в деле об убийстве Шеремета

Суд заменил присяжного по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, Юрия Михайленко, на запасного присяжного Юрия Федоренко.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Шеремет погиб в 2016 году
Шеремет погиб в 2016 году
Фото: EPA

Шевченковский райсуд Киева на заседании 8 октября по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета устранил одного из троих присяжных, Юрия Михайленко. Об этом сообщает "Укринформ".

Дело должны были рассматривать двое профессиональных судей Оксана Голуб и Марина Антонюк и трое присяжных – Наталья Глоба, Валерий Фирсов и Юрий Михайленко.

В начале заседания прокурор Тишин заявил ходатайство об отстранении Михайленко.

Он отметил, что на прошлом заседании сторона защиты заявила ходатайство об устранении Михайленко на основании п. 1 ч. 1 ст. 390 Уголовного процессуального кодекса. Адвокаты заявляли, что Михайленко ложно отвечал на вопросы о том, с кем проживает.

Прокурор обратился к начальнику департамента уголовного розыска Наполиции для проверки данных о присяжном. Из предоставленной полицией информации следует, что Михайленко совместно проживал с Анной Чупиной, которая была кандидатом в присяжные, но взяла самоотвод на этапе избрания присяжных.

"Учитывая приведенные обстоятельства, я ходатайствую об устранении присяжного Михайленко от участия в этом уголовном производстве", – сказал Тишин.

Адвокаты поддержали ходатайство прокурора.

Суд устранил Михайленко от участия в процессе и заменил его на запасного присяжного – Юрия Федоренко, пишет "Украинская правда".

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Яна Дугарь, военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко и врач Юлия Кузьменко.

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко. Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков. 21 мая стало известно, что текст подозрения изменили. В новой редакции говорится, что Кузьменко только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не приводила ее в действие.

22 мая полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования. Все три фигуранта дела свою вину отрицают.

Теги: Павел Шеремет, присяжные, Андрей Антоненко, Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, суд присяжных
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
16-летняя дочь Белуччи и Касселя появилась на обложке французского глянца
16-летняя дочь Белуччи и Касселя появилась на обложке французского глянца
  "Вітрила". Melovin презентовал клип-перформанс о любви. Видео
  "Вітрила". Melovin презентовал клип-перформанс о любви. Видео
  "Мне кажется, это несчастный человек". Экс-солистка группы Nikita Dj Nana высказалась об Астафьевой
  "Мне кажется, это несчастный человек". Экс-солистка группы Nikita Dj Nana высказалась об Астафьевой
Батлер подтвердил расставание со своей девушкой и рассказал о проблемах со здоровьем
Батлер подтвердил расставание со своей девушкой и рассказал о проблемах со здоровьем
Переболевший COVID-19 Беленюк: Чтобы мама не заразилась, мы разграничили пространство
Переболевший COVID-19 Беленюк: Чтобы мама не заразилась, мы разграничили пространство
"Кохайтеся, чорноброві". Тополя сфотографировался с поклонницей, которая забеременела после его концерта
"Кохайтеся, чорноброві". Тополя сфотографировался с поклонницей, которая забеременела после его концерта
  "Молчание ягнят". Группа "Ногу свело!" показала в новом клипе кадры протестов в Беларуси. Видео
  "Молчание ягнят". Группа "Ногу свело!" показала в новом клипе кадры протестов в Беларуси. Видео
Билли Айлиш анонсировала онлайн-концерт
Билли Айлиш анонсировала онлайн-концерт
Мейхер назвала участие в "Танцах со звездами" авантюрными приключением
Мейхер назвала участие в "Танцах со звездами" авантюрными приключением
Калкин восхитил подписчиков защитной маской с принтом из фильма "Один дома"
Калкин восхитил подписчиков защитной маской с принтом из фильма "Один дома"
"Милашка". Alyosha показала собственное фото с красным носом
"Милашка". Alyosha показала собственное фото с красным носом
Кэмпбелл, Кроуфорд, Евангелиста и Тарлингтон сыграют самих себя в сериале "Супермодели"
Кэмпбелл, Кроуфорд, Евангелиста и Тарлингтон сыграют самих себя в сериале "Супермодели"
У Жогло из шоу "Вар'яти" родился долгожданный сын
У Жогло из шоу "Вар'яти" родился долгожданный сын
"Худеть надо", "Почти как alyona alyona", "Мощная женщина". Maruv с откровенном наряде обсуждают в Instagram
"Худеть надо", "Почти как alyona alyona", "Мощная женщина". Maruv с откровенном наряде обсуждают в Instagram
Пономарев рассказал, когда станет дедом
Пономарев рассказал, когда станет дедом
Сестра Комарова родила дочь и показала первые фото новорожденной
Сестра Комарова родила дочь и показала первые фото новорожденной
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Менял мне судна, мыл меня". Королева рассказала, как Тарзан помогал ей реабилитироваться
"Менял мне судна, мыл меня". Королева рассказала, как Тарзан помогал ей реабилитироваться
  "Он сделал в этой истории две большие ошибки". Королева впервые раскрыла правду о похождениях Тарзана
"Он сделал в этой истории две большие ошибки". Королева впервые раскрыла правду о похождениях Тарзана
"Молодой и бесконечно сексуальный". Волочкова показала своего бойфренда
"Молодой и бесконечно сексуальный". Волочкова показала своего бойфренда
"Осталось еще на женском кресле сфоткаться", "Потап фоткал?". Каменских засветила формы
"Осталось еще на женском кресле сфоткаться", "Потап фоткал?". Каменских засветила формы
"Умничка!". Дочь Пугачевой и Галкина восхитила пользователей Instagram своим поступком
"Умничка!". Дочь Пугачевой и Галкина восхитила пользователей Instagram своим поступком
"Я не впервые слышу это в свою сторону, но впервые – с экрана телевизора". Димопулос рассказала, как реагирует на свое прозвище Черная Пантера
"Я не впервые слышу это в свою сторону, но впервые – с экрана телевизора". Димопулос рассказала, как реагирует на свое прозвище Черная Пантера
Седокова показала ягодицы
Седокова показала ягодицы
Длинные волосы и плюс 6 килограммов. Канделаки показала, как выглядела 10 лет назад
Длинные волосы и плюс 6 килограммов. Канделаки показала, как выглядела 10 лет назад
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS