Суд заменил одного присяжного в деле об убийстве Шеремета

Суд заменил присяжного по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, Юрия Михайленко, на запасного присяжного Юрия Федоренко.

Шевченковский райсуд Киева на заседании 8 октября по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета устранил одного из троих присяжных, Юрия Михайленко. Об этом сообщает "Укринформ".

Дело должны были рассматривать двое профессиональных судей Оксана Голуб и Марина Антонюк и трое присяжных – Наталья Глоба, Валерий Фирсов и Юрий Михайленко.

В начале заседания прокурор Тишин заявил ходатайство об отстранении Михайленко.

Он отметил, что на прошлом заседании сторона защиты заявила ходатайство об устранении Михайленко на основании п. 1 ч. 1 ст. 390 Уголовного процессуального кодекса. Адвокаты заявляли, что Михайленко ложно отвечал на вопросы о том, с кем проживает.

Прокурор обратился к начальнику департамента уголовного розыска Наполиции для проверки данных о присяжном. Из предоставленной полицией информации следует, что Михайленко совместно проживал с Анной Чупиной, которая была кандидатом в присяжные, но взяла самоотвод на этапе избрания присяжных.

"Учитывая приведенные обстоятельства, я ходатайствую об устранении присяжного Михайленко от участия в этом уголовном производстве", – сказал Тишин.

Адвокаты поддержали ходатайство прокурора.

Суд устранил Михайленко от участия в процессе и заменил его на запасного присяжного – Юрия Федоренко, пишет "Украинская правда".

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Яна Дугарь, военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко и врач Юлия Кузьменко.

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко. Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков. 21 мая стало известно, что текст подозрения изменили. В новой редакции говорится, что Кузьменко только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не приводила ее в действие.

22 мая полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования. Все три фигуранта дела свою вину отрицают.