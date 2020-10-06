Полиция прокомментировала стычки под судом, который оставил Антоненко под стражей

Национальная полиция намерена дать правовую квалификацию действиям каждого участника столкновений под Киевским апелляционным судом, где сегодня слушалось дело музыканта и военнослужащего Андрея Антоненко, обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом говорится в заявлении столичного главка полиции, опубликованном в Facebook.
"После судебного заседания группа граждан заблокировала выезд служебного транспорта с территории суда. На просьбы полицейских прекратить противоправные действия они не реагировали, вышли на проезжую часть улицы Соломенской и перекрыли движение. Правоохранители немедленно вмешались в ситуацию", – заявили в полиции Киева.
Полицейские пытались создать коридор для проезда спецавтомобиля, произошли стычки "с активными участниками акции".
Впоследствии движение транспорта по улице Соломенской удалось восстановить.
По итогам проверки нарушители могут понести административную или уголовную ответственность, предупредили в Нацполиции.
6 октября Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей. Возле здания суда группа поддержки фигуранта дела Шеремета блокировала автозак, спецназ полиции разгонял собравшихся.
Антоненко задержали 12 декабря 2019 года, под арест его отправили 14 декабря. С тех пор меру пресечения постоянно продлевают.
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.
12 декабря 2019 года глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Яна Дугарь, военнослужащий и музыкант Антоненко и врач Юлия Кузьменко.
Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко. Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков. 21 мая стало известно, что текст подозрения изменили. В нынешней редакции говорится, что Кузьменко только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не приводила ее в действие.
22 мая полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования. Все три фигуранта дела свою вину отрицают.