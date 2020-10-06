Полиция прокомментировала стычки под судом, который оставил Антоненко под стражей

Группа поддержки музыканта Андрея Антоненко, которого обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета, блокировала выезд автозака из двора Апелляционного суда Киева. В столичной полиции обещают дать правовую квалификацию действиям каждого участника инцидента.

Национальная полиция намерена дать правовую квалификацию действиям каждого участника столкновений под Киевским апелляционным судом, где сегодня слушалось дело музыканта и военнослужащего Андрея Антоненко, обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом говорится в заявлении столичного главка полиции, опубликованном в Facebook.

"После судебного заседания группа граждан заблокировала выезд служебного транспорта с территории суда. На просьбы полицейских прекратить противоправные действия они не реагировали, вышли на проезжую часть улицы Соломенской и перекрыли движение. Правоохранители немедленно вмешались в ситуацию", – заявили в полиции Киева.

Полицейские пытались создать коридор для проезда спецавтомобиля, произошли стычки "с активными участниками акции".

Впоследствии движение транспорта по улице Соломенской удалось восстановить.

По итогам проверки нарушители могут понести административную или уголовную ответственность, предупредили в Нацполиции.

6 октября Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей. Возле здания суда группа поддержки фигуранта дела Шеремета блокировала автозак, спецназ полиции разгонял собравшихся.

Антоненко задержали 12 декабря 2019 года, под арест его отправили 14 декабря. С тех пор меру пресечения постоянно продлевают.