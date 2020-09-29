Дело Шеремета. Суд рассмотрит апелляцию на арест Антоненко

28 сентября Шевченковский райсуд Киева отказался отпустить из-под стражи фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко.

Антоненко задержали 12 декабря 2019 года, отправили под арест 14 декабря, с тех пор меру пресечения суд ему постоянно продлевает Фото: Free Riff / Facebook

6 октября Киевский апелляционный суд рассмотрит апелляционную жалобу Андрея Антоненко по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщили активисты в Facebook.

"6.10.2020 в 14.00 в Киевском апелляционном суде (Соломенская, 2а) состоится рассмотрение апелляции адвокатов Андрея Антоненко на решение судьи Шевченковского суда о продлении срока содержания под стражей", – говорится в сообщении.

Фото: Апеляція Ріффмастера / Facebook

Антоненко задержали 12 декабря 2019 года, под арест его отправили 14 декабря. С тех пор меру пресечения постоянно продлевали.