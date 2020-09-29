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Дело Шеремета. Суд рассмотрит апелляцию на арест Антоненко

28 сентября Шевченковский райсуд Киева отказался отпустить из-под стражи фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко.

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Антоненко задержали 12 декабря 2019 года, отправили под арест 14 декабря, с тех пор меру пресечения суд ему постоянно продлевает
Антоненко задержали 12 декабря 2019 года, отправили под арест 14 декабря, с тех пор меру пресечения суд ему постоянно продлевает
Фото: Free Riff / Facebook

6 октября Киевский апелляционный суд рассмотрит апелляционную жалобу Андрея Антоненко по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщили активисты в Facebook.

"6.10.2020 в 14.00 в Киевском апелляционном суде (Соломенская, 2а) состоится рассмотрение апелляции адвокатов Андрея Антоненко на решение судьи Шевченковского суда о продлении срока содержания под стражей", – говорится в сообщении.

Фото: Апеляція Ріффмастера / Facebook
Фото: Апеляція Ріффмастера / Facebook

Антоненко задержали 12 декабря 2019 года, под арест его отправили 14 декабря. С тех пор меру пресечения постоянно продлевали.

Дело по обвинению Антоненко, Дугарь и Кузьменко в умышленном убийстве Шеремета при отягчающих обстоятельствах рассматривает коллегия в составе двух профессиональных судей и трех присяжных. Приговор будет вынесен простым большинством.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Дугарь, военнослужащий и музыкант Антоненко и врач Кузьменко.

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко. Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков. 21 мая стало известно, что текст подозрения изменили. В новой редакции говорится, что Кузьменко только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не приводила ее в действие.

22 мая полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

18 августа Кузьменко и Антоненко вручили обвинительный акт.

Все три фигуранта дела свою вину отрицают.

28 сентября суд отказался отпустить Антоненко из-под стражи.

Теги: Павел Шеремет, арест, апелляция, Апелляционный суд, Андрей Антоненко
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