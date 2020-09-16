Фигурант дела Шеремета Антоненко подал иск в Европейский суд по правам человека

Защитники подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко уверены, что объявленное ему подозрение является необоснованным, а различные украинские чиновники своими заявлениями существенно влияли на решение о мерах пресечения.

Европейский суд по правам человека подтвердил получение заявления от фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко. Об этом сообщает юридическая компания "Смысл Украина", которая защищает интересы Антоненко.

Юристы отмечают, что заявление было подано в связи с нарушением Украиной ст. 5 (гарантия права на свободу) и ч. 2 ст. 6 (презумпция невиновности) Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

В компании сообщают, что Антоненко задержали 12 декабря 2019 года не позднее 15.10, однако время задержания было задокументирован как 23.05. Кроме того, его задержали, ссылаясь на постановление следственного судьи, провозглашенное в 18.40, а при рассмотрении вопроса о первоначальном задержании прокурор сообщил судье ложные сведения, что заявитель скрывается.

Также юристы считают, что подозрение Антоненко было необоснованным, поскольку исходило исключительно из сходства в манере походки с предполагаемым преступником на видео с камер наблюдения. Подозреваемый не был знаком или как-то связан с Шереметом или с другими подозреваемыми. Также он не был причастен к другим правонарушениям и не был связан с террористическими или экстремистскими организациями, не имел никаких военных или технических навыков. Кроме того, Антоненко на 8–10 см выше лица на видео, которого считают закладчиком взрывчатки, отмечают правозащитники.

Кроме того, защитники Антоненко уверены, что высказывания президента Украины Владимира Зеленского и главы парламента Дмитрия Разумкова (благодарность полицейским, наличие ответов на все вопросы, кроме тех, кто заказчик), тогдашнего генерального прокурора Руслана Рябошапки ("установлены лица, которые, собственно, и совершили преступление"), министра внутренних дел Арсена Авакова (о хранении Антоненко взрывчатки, "которой можно убить большое количество людей") и других чиновников имели пропагандистский характер и существенно влияли на решение о мерах пресечения.

Также юристы уверены, что избрание и продление мер пресечения Антоненко было безосновательным, ведь основывалось исключительно на тяжести обвинения, и только исходя из этого рассматривались риски побега, влияния на свидетелей и тому подобное.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей его жене Елене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Яна Дугарь, военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко и детский врач и волонтер Юлия Кузьменко.

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко. Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков.

21 мая стало известно, что текст подозрения изменили. В новой редакции говорится, что Кузьменко только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не приводила ее в действие.

22 мая полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

18 августа Антоненко вручили обвинительный акт.

Все три фигуранта дела свою вину отрицают.