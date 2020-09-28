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Суд отказался отпускать из-под стражи фигуранта дела Шеремета Антоненко

Защита Андрея Антоненко, арестованного по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, просила суд смягчить меру пресечения, но суд отказал.

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Антоненко арестовали в декабре 2019 года
Антоненко арестовали в декабре 2019 года
Фото: ЕРА

28 сентября Шевченковский райсуд Киева отказал адвокатам фигуранта дела об убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко в ходатайстве отпустить их подзащитного из-под стражи. Об этом сообщает УНН.

"Ходатайство защиты об изменении меры пресечения Антоненко с содержания под стражей на личное обязательство оставить без удовлетворения", – зачитала решение судья.

Сегодня на заседании суда по делу Шеремета принесли присягу присяжные, а прокуратура коротко изложила обвинительный акт, в котором исполнителями преступления названы Антоненко и Юлия Кузьменко, причастной к убийству следствие также считает Яну Дугарь.

Суд отложил заседание по делу Шеремета до 8 октября, отмечает УНН.

Антоненко задержали 12 декабря 2019 года, под арест его отправили 14 декабря. С тех пор меру пресечения постоянно продлевали.

Дело по обвинению Антоненко, Дугарь и Кузьменко в умышленном убийстве Шеремета при отягчающих обстоятельствах рассматривает коллегия в составе двух профессиональных судей и трех присяжных. Приговор будет вынесен простым большинством.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Дугарь, военнослужащий и музыкант Антоненко и врач Кузьменко.

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко. Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков. 21 мая стало известно, что текст подозрения изменили. В новой редакции говорится, что Кузьменко только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не приводила ее в действие.

22 мая полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

18 августа Кузьменко и Антоненко вручили обвинительный акт.

Все три фигуранта дела свою вину отрицают.

Теги: убийство, Павел Шеремет, арест, Шевченковский суд, суд, заседание, Андрей Антоненко
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