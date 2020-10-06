Дело Шеремета. Суд оставил Антоненко под арестом, произошли столкновения его сторонников с полицией

6 октября Киевский апелляционный суд оставил музыканта, военнослужащего Сил специальных операций Андрея Антоненко (Riffmaster), обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета, под стражей до 23 октября. Об этом сообщила "Новинарня".
"Суд не удовлетворил апелляцию защитников и оставил в силе решение Шевченковского суда о продлении срока содержания под стражей Антоненко до 23 октября. Отклонил также судья ходатайство о взятии на поруки. Группа поддержки Антоненко встретила решение судьи криками "Позор" и "Свободу Riffmaster", – пишет издание.
Среди тех, кто выражал готовность взять Антоненко на поруки, были народные депутаты, военнослужащие Сил специальных операций, активисты, волонтеры, написал в Facebook депутат парламента от фракции "Голос" Роман Костенко.
Как информирует hromadske, возле здания Апелляционного суда произошли столкновения между полицейскими и сторонниками Антоненко, не согласными с тем, что музыканта оставили под стражей. Люди пытались блокировать выезд из двора суда автозака с обвиняемым.
Спецназовцы оттеснили людей от машины, пострадал сооснователь партии "Демократична сокира" Виктор Трегубов.
Біля Апеляційного суду Києва сталися сутички силовиків з прихильниками Андрія Антоненка — спецпризначенці розганяють натовп.— hromadske (@HromadskeUA) October 6, 2020
Один з силовиків жорстко штовхнув співзасновника партії "Демсокира" Віктора Трегубова на землю. Наш журналіст Богдан Кутєпов зняв ці кадри pic.twitter.com/zMOpc137mK
Антоненко задержали 12 декабря 2019 года, под арест его отправили 14 декабря. С тех пор меру пресечения постоянно продлевали.
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.
12 декабря 2019 года глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Яна Дугарь, военнослужащий и музыкант Антоненко и врач Юлия Кузьменко.
Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко. Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков. 21 мая стало известно, что текст подозрения изменили. В новой редакции говорится, что Кузьменко только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не приводила ее в действие.
22 мая полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования. Все три фигуранта дела свою вину отрицают.