Дело Шеремета. Суд оставил Антоненко под арестом, произошли столкновения его сторонников с полицией

Киевский апелляционный суд отклонил жалобу адвокатов музыканта Андрея Антоненко на его арест, подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета останется под стражей. Возле здания суда группа поддержки Антоненко блокировала автозак, спецназовцы разогнали толпу.

6 октября Киевский апелляционный суд оставил музыканта, военнослужащего Сил специальных операций Андрея Антоненко (Riffmaster), обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета, под стражей до 23 октября. Об этом сообщила "Новинарня".

"Суд не удовлетворил апелляцию защитников и оставил в силе решение Шевченковского суда о продлении срока содержания под стражей Антоненко до 23 октября. Отклонил также судья ходатайство о взятии на поруки. Группа поддержки Антоненко встретила решение судьи криками "Позор" и "Свободу Riffmaster", – пишет издание.

Среди тех, кто выражал готовность взять Антоненко на поруки, были народные депутаты, военнослужащие Сил специальных операций, активисты, волонтеры, написал в Facebook депутат парламента от фракции "Голос" Роман Костенко.

Как информирует hromadske, возле здания Апелляционного суда произошли столкновения между полицейскими и сторонниками Антоненко, не согласными с тем, что музыканта оставили под стражей. Люди пытались блокировать выезд из двора суда автозака с обвиняемым.

Спецназовцы оттеснили людей от машины, пострадал сооснователь партии "Демократична сокира" Виктор Трегубов.

Біля Апеляційного суду Києва сталися сутички силовиків з прихильниками Андрія Антоненка — спецпризначенці розганяють натовп.



Один з силовиків жорстко штовхнув співзасновника партії "Демсокира" Віктора Трегубова на землю. Наш журналіст Богдан Кутєпов зняв ці кадри pic.twitter.com/zMOpc137mK — hromadske (@HromadskeUA) October 6, 2020

Антоненко задержали 12 декабря 2019 года, под арест его отправили 14 декабря. С тех пор меру пресечения постоянно продлевали.