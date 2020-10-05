Следствие проверяло версию о причастности бизнесмена Зотова к убийству Шеремета – глава Нацполиции

Информация о возможной причастности к убийству журналиста Павла Шеремета бизнес-партнера бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко Максима Зотова проверялась в самом начале расследования, заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

В ходе расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета проверялась информация о причастности к преступлению Максима Зотова – бизнес-партнера бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко. Об этом в интервью "РБК-Украина" сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

"Эта версия проверялась. И даже проверялась еще на первых этапах расследования смерти Шеремета", – отметил он.

Глава Нацполиции напомнил, что на сегодняшний день дело уже в суде, потому полиция не имеет права комментировать версии.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Яна Дугарь, военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко и детский врач и волонтер Юлия Кузьменко.

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко. Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков.

22 мая 2020 года полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

Шевченковский райсуд Киева принял решение, что подозреваемых судить будут с участием присяжных. Первое заседание по сути состоялось 28 сентября.

Издание "Заборона" 23 сентября сообщило, что в августе 2016 года переселенка из Донецка Марина Мацюк дала показания против Зотова в деле Шеремета. Она заявила, что тот признался ей в убийстве журналиста. Зотов утверждает, что его оговорили.

Журналисты выяснили, что донецкий предприниматель Зотов тесно связан с Клименко, бежавшим после Революции достоинства в Москву.