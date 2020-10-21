Стычки под судом по делу об убийстве Шеремета. Полиция открыла уголовное производство

Сегодня после того, как Шевченковский суд Киева продлил срок содержания под стражей фигуранту дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, военнослужащему Андрею Антоненко, круглосуточный домашний арест для врача и волонтера Юлии Кузьменко и личное обязательство для Яны Дугарь, активисты устроили стычку под зданием суда.

Сегодня группа активистов заблокировала выезд служебного транспорта с территории Шевченковского районного суда Киева, в котором прошло заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает пресс-служба полиции столицы.

"Правоохранители проводят с гражданами разъяснительную работу, чтобы восстановить правопорядок и обеспечить беспрепятственный проезд служебного автотранспорта", – отметили в полиции.

Правоохранители внесли данные по инциденту в Единый реестр досудебных расследований. Отдел дознания Шевченковского управления полиции открыл уголовное производство по ч. 1 ст. 343 Уголовного кодекса Украины (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя).

Как пишет "РБК-Украина", еще до начала заседания по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета у здания суда собрались активисты, друзья и знакомые фигурантов уголовного производства.

После объявления о продлении ареста военнослужащему Андрею Антоненко на выезде с территории суда появился автомобиль, который стоял на "аварийке". Правоохранители утверждают, что он блокирует выезд служебного транспорта. По требованию полиции владелица автомобиля отказывалась его убрать.

После этого под судом началась потасовка.

Сегодня Шевченковский суд Киева продлил срок содержания под стражей Антоненко, круглосуточный домашний арест для врача и волонтера Юлии Кузьменко и личное обязательство для Яны Дугарь. Решение суда вызвало недовольство у присутствующих в зале, пишет агентство, поэтому судья решила перенести заседание на 17 ноября.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: Дугарь, Антоненко и Кузьменко.

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко. Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков.

22 мая 2020 года полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

Шевченковский райсуд Киева принял решение, что судить Антоненко, Дугарь и Кузьменко будут с участием присяжных. Первое заседание по сути состоялось 28 сентября.