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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Киеве мужчина в нетрезвом состоянии ранил ножом двух пассажиров рейсового автобуса

Против харьковчанина, ранившего в Киеве двух пассажиров рейсового автобуса, правоохранители открыли уголовное производство по статье о хулиганстве, сообщает Нацполиция Украины.

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В полицию обратился водитель автобуса
В полицию обратился водитель автобуса
Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве мужчина в нетрезвом состоянии ранил ножом двух пассажиров рейсового автобуса. Об этом 21 октября сообщила Нацполиция Украины.

В полицию обратился водитель автобуса с просьбой принять меры по отношению к мужчине, который нанес ранения пассажирам. На розыск злоумышленника были отправлены наряды полиции охраны и патрульные, а на место происшествия выехали "скорая" и следственно-оперативная группа.

По данным полиции, правонарушитель агрессивно вел себя по отношению к другим пассажирам автобуса, который направлялся из столицы в Харьков.

"Он цеплялся к другим лицам, а мужчина, который сидел рядом с ним, хотел его успокоить. На это злоумышленник достал нож и начал провоцировать оппонента на драку. Во время потасовки фигурант нанес 34-летнему потерпевшему резаную рану руки, а когда бросился наутек, то поранил палец на руке еще и женщине. Всем пострадавшим врачи оказали первую медицинскую помощь. Сейчас их жизням ничего не угрожает", – сообщили в полиции.

Злоумышленника недалеко от места преступления задержал наряд полиции охраны. Патрульные провели 35-летнему правонарушителю тест, который показал 1,8 промилле алкоголя.

Следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Теги: Киев, Харьков, полиция, хулиганство, правоохранители, пострадавшие, уголовное производство, Нацполиция, ранение, пассажиры, нож
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