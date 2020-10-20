В Киевской области мужчина угрожал взорвать госучреждение. Он хотел найти женщину, которая его бросила

В Киевской области сотрудники полиции задержали мужчину, который угрожал взорвать государственное учреждение. Об этом 19 октября сообщила пресс-служба областной полиции на своей странице в Facebook.
"Сначала житель Ирпеня заявил в полицию об исчезновении его сожительницы, а потом позвонил в "102" и угрожал взорвать здание одного из местных государственных учреждений, если полицейские не найдут его возлюбленную", – заявили в полиции.
По данным правоохранителей, 34-летний мужчина таким образом решил вернуть женщину. Однако сожительница никуда не исчезала, а просто забрала вещи и решила с ним расстаться, рассказали в полиции.
Псевдоминер задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
Мужчине грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет.