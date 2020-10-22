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Дело Шеремета. Суд отказался допрашивать Зеленского, Авакова и Рябошапку

Судья Шевченковского районного суда Киева Оксана Голуб заявила, что президент Украины Владимир Зеленский, глава МВД Арсен Аваков и бывший генпрокурор Руслан Рябошапка не были непосредственными свидетелями обстоятельств, которые необходимо доказывать в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

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Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве
Скриншот: UA:Перший / YouTube

Шевченковский районный суд Киева отказался допрашивать президента Украины Владимира Зеленского, главу МВД Арсена Авакова и бывшего генпрокурора Руслана Рябошапку по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом 21 октября заявила судья Оксана Голуб на заседании, трансляцию вел "UA:Перший".

Сторона защиты заявила, что Зеленского, Авакова и Рябошапку необходимо допросить об обстоятельствах, о которых они узнали в этом деле.

"Эти лица не были непосредственными свидетелями обстоятельств, которые подлежат доказыванию в данном уголовном производстве, и не являются свидетелями в понимании ст. 65 Уголовного процессуального кодекса", – отметила судья.

По ее словам, решение относительно допроса других должностных лиц, среди которых сотрудники полиции, являющиеся следователями или понятыми, принимающими участие в определенных действиях, суд примет после исследования.

Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в Киеве. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

Следствие рассматривало четыре версии мотивов убийства Шеремета: профессиональную деятельность, личные неприязненные отношения, дестабилизацию ситуации в Украине, убийство по ошибке (вместо Притулы). В феврале 2017 года приоритетной версией правоохранителей была журналистская деятельность Шеремета.

12 декабря министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. На срочном брифинге замглавы Нацполиции Евгений Коваль назвал имена задержанных: медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант и доброволец Андрей Антоненко и семья участников АТО – Владислав и Инна Грищенко. Основной версией убийства полиция назвала дестабилизацию ситуации в Украине.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что следствию предстоит еще найти заказчиков убийства

9 декабря Грищенко на суде заявлял, что ему якобы предлагали взять на себя ответственность за убийство Шеремета или сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Максима Шаповала, а также за взорванные в октябре 2015 года электроопоры в Херсонской области. 10 декабря "Украинская правда" сообщила, что из Единого реестра судебных решений исчезло несколько решений по делу Владислава Грищенко, который вместе с женой Инной находится под арестом по делу о подготовке взрыва в Ивано-Франковской области.

На брифинге среди фигурантов дела упоминался ветеран АТО Иван Вакуленко. 7 ноября издание INSIDER писало, что он получил 16 октября повестку на назначенный на 21 октября допрос по делу Шеремета, а 18 октября сестра ветерана нашла его тело с раной головы. По данным издания, обстоятельства смерти Вакуленко могут свидетельствовать о попытке "повесить" на него убийство Шеремета.

Теги: МВД, Арсен Аваков, убийство, Павел Шеремет, арест, Владимир Зеленский, Шевченковский суд, Руслан Рябошапка, Нацполиция
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