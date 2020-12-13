В Киеве провели акцию к годовщине задержания подозреваемых по делу Шеремета. Принесли гроб и "хоронили правосудие". Фоторепортаж
Фото: suspilne.media
Фото: suspilne.media
Фото: suspilne.media
Фото: suspilne.media
Фото: suspilne.media
Фото: suspilne.media
Фото: suspilne.media
Фото: suspilne.media
Фото: suspilne.media
Фото: suspilne.media
В Киеве 12 декабря состоялась акция к годовщине задержания подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, машину с которым подорвали в 2016 году
, сообщает Общественное
. Несколько сотен человек пришли на Банковую под Офис президента и принесли с собой венки из искусственных цветов и гроб. Активисты возложили неподалеку от Офиса президента свечи, цветы и лампадки. По словам участников акции, они собрались, чтобы символически похоронить правосудие и справедливость в деле, главными обвиняемыми в котором уже год являются музыкант и доброволец Андрей Антоненко, военная медсестра Яна Дугарь и врач и волонтер Юлия Кузьменко.