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В Киеве провели акцию к годовщине задержания подозреваемых по делу Шеремета. Принесли гроб и "хоронили правосудие". Фоторепортаж

Сегодня 09.21
В Киеве 12 декабря состоялась акция к годовщине задержания подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, машину с которым подорвали в 2016 году, сообщает Общественное. Несколько сотен человек пришли на Банковую под Офис президента и принесли с собой венки из искусственных цветов и гроб. Активисты возложили неподалеку от Офиса президента свечи, цветы и лампадки. По словам участников акции, они собрались, чтобы символически похоронить правосудие и справедливость в деле, главными обвиняемыми в котором уже год являются музыкант и доброволец Андрей Антоненко, военная медсестра Яна Дугарь и врач и волонтер Юлия Кузьменко.
Теги: Киев, Павел Шеремет, акция, Офис президента Украины, Андрей Антоненко, Яна Дугарь, Юлия Кузьменко
 

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