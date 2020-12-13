В Киеве провели акцию к годовщине задержания подозреваемых по делу Шеремета. Принесли гроб и "хоронили правосудие". Фоторепортаж

4 ноября, 2020 22.51

Прокурор Генпрокуратуры Александр Лукашенко в 2019 года подписал подозрение музыканту и добровольцу Андрею Антоненко, детскому врачу Юлии Кузьменко и медсестре одного из парашютно-десантных батальонов Яне Дугарь, которых считают причастными к убийству журналиста Павла Шеремета. После этого Лукашенко был уволен из Генпрокуратуры, так как не прошел переаттестацию, но теперь Окружной админсуд Киева восстановил его, сообщает "РБК-Украина".