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Начал работу фонд имени Павла Шеремета

Фонд "Свобода и солидарность" имени Павла Шеремета, убитого в центре Киева в 2016 году, будет ежегодно вручать награды и денежные премии журналистам из Украины, Беларуси и России.

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Шеремет погиб в 2016 году
Шеремет погиб в 2016 году
Фото: EPA (архив)

Начал работу фонд "Свобода и солидарность" имени журналиста Павла Шеремета, который был убит в Киеве летом 2016 года. Об этом сообщается на сайте фонда.

"Фонд планирует ежегодно выдавать награду и денежную премию лучшим журналистам Украины, России и Беларуси, где работал и жил Павел Шеремет. Фонд намерен также назначить именную стипендию для выдающихся студентов журфаков трех стран, собрать фильмы, книги и лекции Шеремета", – сказано на сайте.

На премию также могут претендовать журналисты из Польши, где зарегистрирован фонд.

Председателем фонда является Людмила Шеремет, мать погибшего журналиста. В него вошли белорусская журналистка, ведущая телеканала "Белсат" Светлана Калинкина, соосновательница "Украинской правды", гражданская жена Шеремета Алена Притула, Анна Кениг, первая жена и дочь журналиста Наталья и Елизавета Шеремет.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

12 декабря министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. На срочном брифинге замглавы Нацполиции Евгений Коваль назвал имена задержанных: медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант и доброволец Андрей Антоненко и семья участников АТО – Владислав и Инна Грищенко. Основной версией убийства полиция назвала дестабилизацию ситуации в Украине.

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко. Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков. Подозреваемые категорически отрицают свою причастность к гибели Шеремета.

Шевченковский райсуд Киева принял решение, что судить Антоненко, Дугарь и Кузьменко будут с участием присяжных. Первое заседание по сути состоялось 28 сентября.

Теги: Украина, Беларусь, убийство, Павел Шеремет, Алена Притула, Андрей Антоненко, Яна Дугарь, Юлия Кузьменко
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