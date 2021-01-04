Суд в Лондоне запретил выдавать Ассанжа властям США

Судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер заявила, что отказалась от экстрадиции из-за опасений, что основатель Wikileaks Джулиан Ассанж может покончить жизнь самоубийством.

Судья Центрального уголовного суда Лондона Олд Бэйли Ванесса Барайтсер отказала американским властям в экстрадиции основателя Wikileaks, австралийского журналиста Джулиана Ассанжа, сообщил телеканал Sky News 4 января.

Барайцер заявила, что отказалась от экстрадиции из-за опасений, что Ассанж может покончить жизнь самоубийством.

Ассанж основал WikiLeaks в 2006 году. На этом сайте публиковались многочисленные секретные материалы и дипломатическая переписка.

В 2012 году Ассанж, спасаясь от экстрадиции в США, укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, где провел следующие семь лет, пока в апреле 2019-го Эквадор не сдал его британским властям.

В настоящее время Ассанж остается в тюрьме "Белмарш" в ожидании слушания по вопросу об экстрадиции в США, где ему предъявили обвинения по 18 пунктам, в том числе в заговоре с целью взлома правительственных компьютерных систем и нарушении закона о шпионаже.

В феврале 2020 года в Лондоне стартовали слушания об экстрадиции Ассанжа в США. По информации СМИ, президент США Дональд Трамп был готов помиловать Ассанжа, если тот назовет источник получения писем со взломанных серверов Демократической партии в 2016 году.