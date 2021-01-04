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Вадим Денисенко
Вадим Денисенко

Экс-нардеп, исполнительный директор Украинского института будущего.


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Новость о прослушке кабинета главы КГБ Беларуси – это слив информации не по Шеремету, а против Лукашенко

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Убийство Шеремета Лукашенко. Что здесь не так?

Главный вопрос, с которого нужно начинать разговоры о "пленках" Шеремета, – кому выгодно сейчас слить (сфабриковать) прослушку в кабинете председателя КГБ Беларуси. Ответ на этот вопрос поставит много точек над "і".

1. Сенсационная новость о прослушке 2012 года, якобы сделанной в кабинете председателя госбезопасности Беларуси, и документы о местонахождении Шеремета в Зеленодольске станут важным информационным рычагом борьбы с Лукашенко в 2021 году. И Шеремет, как пока это выглядит, – хорошая "приманка" для западных СМИ (диктатор убивает журналиста). Итак, первое, что нужно понять, – это слив информации не по Шеремету, а против Лукашенко. И именно с этой точки зрения надо его рассматривать.

2. Важнейшие вопросы, которые нужно задать сейчас, – это вопрос о том, кто мог делать эту запись и почему она слита именно сейчас.

На первый вопрос ответа может быть три: россияне, китайцы или какая-то мощная натовская разведка. Китайцам точно не нужно наносить удар по Лукашенко и поэтому вряд ли им выгодно было куда-то сливать эту информацию. Натовцы – теоретически возможно. Правда, пока неясно, будет ли второй ход. Потому что пока эта одноходовка вряд ли нанесет удар по Лукашенко. Россиянам сейчас может быть выгодна эта история, ведь они стараются ускорить изменение конституции и пытаются сделать все от себя зависящее, чтобы уже в этом году Лукашенко ушел в отставку и вместо него пришел кто-то полностью подконтрольный им. Между прочим, стоит заметить прямые аналогии этого слива с пленками Мельниченко, где самым ярким эпизодом была история об убийстве Гонгадзе (орлы Кравченко и аналогичное подразделение в КГБ Беларуси). Подытоживая, запись и слив могли сделать или россияне (что сейчас выглядит более вероятно), или же какая-то натовская разведка.

3. Почему слив произошел именно сейчас? В последнее время начали стихали протесты и не исключено, что подобные вещи могут предоставить им новое дыхание. Дело в том, что Лукашенко пытается максимально оттянуть свой уход от власти и угасание протестов ему как раз на руку.

4. Отдельно стоит остановиться на возможности убийства Шеремета в 2012 году на территории РФ. Вероятность того, что Лукашенко мог отдать такой приказ, выглядит просто фантастической, ведь это означало бы, что он делает невероятно недружелюбный жест по отношению к Путину и ставит под угрозу и без того сложные отношения двух стран.

5. Могли ли белорусские спецслужбы осуществить этот теракт в Киеве? Теоретически да. И от того, кто и как будет раскручивать эту тему, станет ясно, кто прослушивал председателя КГБ Беларуси. Но сможет ли открытие этого факта повлиять на внутриукраинскую ситуацию? Пока получается, что нет, хотя будут попытки качать Министерство внутренних дел.

Подытоживая, следует отметить, что пока важно посмотреть за вторым и третьим шагами этой истории (если они будут, конечно). Сейчас же украинская линия этой истории не является магистральной даже в Украине.

Источник: Vadym Denysenko / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, убийство, Павел Шеремет, КГБ, Вадим Денисенко
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