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Белорусский экс-спецназовец Макар заявил, что о подготовке убийства Шеремета Украину предупреждали в 2012 году

Бывший сотрудник спецназа МВД Беларуси Игорь Макар, который передал журналистам записи, на которых обсуждалась возможность убийства журналиста Павла Шеремета, заявил, что передал информацию о подготовке преступления американским дипломатам. По словам Макара, те предупреждали о готовящемся убийстве не только Украину, но и Россию, а также белорусское министерство иностранных дел.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве
Фото: ЕРА

Бывший сотрудник спецназа МВД Беларуси Игорь Макар, который передал журналистам записи, на которых обсуждалась возможность убийства журналиста Павла Шеремета, заявил, что сам Шеремет был предупрежден о подготовке этого преступления в 2012 году. 

Об этом Макар сказал в интервью "Новой газете", опубликованном 9 января. 

Бельгийское издание EUobserver 4 января 2021 года опубликовало аудиозаписи разговоров бывшего главы КГБ Беларуси Вадима Зайцева, в которых, в частности, обсуждалась возможность убийства Шеремета. Как утверждает издание, разговоры записывались скрытым устройством 11 апреля 2012 года во время инструктажа сотрудников контртеррористического подразделения КГБ "Альфа" в минском офисе Зайцева. Исходя из записи, Зайцев говорил, что задачу по организации политических убийств перед КГБ поставил непосредственно тогдашний президент Беларуси Александр Лукашенко и выделил на это $1,5 млн.

По словам Макара, он получил эту запись "от анонимных источников в КГБ тогда же, когда она была сделана, – в 2012 году". 

Экс-спецназовец говорит, что услышал в разговорах фамилию своего друга – Олега Алкаева, бывшего начальника СИЗО №1 Минска. Желая спасти товарища, Макар передал информацию американским дипломатам. По данным экс-спецназовца, Алкаев сам предупредил Шеремета о готовящемся убийстве, хотя и не знал содержания аудиозаписи. 

Экс-спецназовец уточнил, что передал американским дипломатам всю информацию, не только касающуюся его товарища. Тогда журналистка отметила, что спецслужбы стран, где находились те, чье устранение обсуждали в кабинете Зайцева, в том числе украинские, должны были тоже быть уведомлены о подготовке преступлении. 

Когда она спросила Макара, почему украинские спецслужбы не отреагировали на такой сигнал, тот заверил, что Шеремет тогда еще "только собирался переезжать в Украину", но "информация была передана и в Российскую Федерацию, и в Украину, и даже в белорусский МИД". 

Макар после обнародования аудиозаписей заявил о готовности лично свидетельствовать по делу об убийстве Шеремета. В статусе свидетеля его пригласили на допрос в Украину

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что эта версия никак не влияет на статус подозреваемых по делу Шеремета, поскольку "касается возможных вариантов того, кто был заказчиком убийства, а не его исполнителем".

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это музыкант и доброволец Андрей Антоненко, военная медсестра Яна Дугарь, а также врач и волонтер Юлия Кузьменко. Все они были арестованы, позже Дугарь и Кузьменко смягчили меру пресечения и выпустили из СИЗО, Антоненко находится под стражей уже больше года. Фигуранты заявляют, что непричастны к убийству Шеремета.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Беларусь, убийство, Павел Шеремет, КГБ, спецназ, дипломаты, Игорь Макар
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