Белорусский экс-спецназовец Макар заявил, что о подготовке убийства Шеремета Украину предупреждали в 2012 году

Бывший сотрудник спецназа МВД Беларуси Игорь Макар, который передал журналистам записи, на которых обсуждалась возможность убийства журналиста Павла Шеремета, заявил, что передал информацию о подготовке преступления американским дипломатам. По словам Макара, те предупреждали о готовящемся убийстве не только Украину, но и Россию, а также белорусское министерство иностранных дел.

Бывший сотрудник спецназа МВД Беларуси Игорь Макар, который передал журналистам записи, на которых обсуждалась возможность убийства журналиста Павла Шеремета, заявил, что сам Шеремет был предупрежден о подготовке этого преступления в 2012 году.

Об этом Макар сказал в интервью "Новой газете", опубликованном 9 января.

Бельгийское издание EUobserver 4 января 2021 года опубликовало аудиозаписи разговоров бывшего главы КГБ Беларуси Вадима Зайцева, в которых, в частности, обсуждалась возможность убийства Шеремета. Как утверждает издание, разговоры записывались скрытым устройством 11 апреля 2012 года во время инструктажа сотрудников контртеррористического подразделения КГБ "Альфа" в минском офисе Зайцева. Исходя из записи, Зайцев говорил, что задачу по организации политических убийств перед КГБ поставил непосредственно тогдашний президент Беларуси Александр Лукашенко и выделил на это $1,5 млн.

По словам Макара, он получил эту запись "от анонимных источников в КГБ тогда же, когда она была сделана, – в 2012 году".

Экс-спецназовец говорит, что услышал в разговорах фамилию своего друга – Олега Алкаева, бывшего начальника СИЗО №1 Минска. Желая спасти товарища, Макар передал информацию американским дипломатам. По данным экс-спецназовца, Алкаев сам предупредил Шеремета о готовящемся убийстве, хотя и не знал содержания аудиозаписи.

Экс-спецназовец уточнил, что передал американским дипломатам всю информацию, не только касающуюся его товарища. Тогда журналистка отметила, что спецслужбы стран, где находились те, чье устранение обсуждали в кабинете Зайцева, в том числе украинские, должны были тоже быть уведомлены о подготовке преступлении.

Когда она спросила Макара, почему украинские спецслужбы не отреагировали на такой сигнал, тот заверил, что Шеремет тогда еще "только собирался переезжать в Украину", но "информация была передана и в Российскую Федерацию, и в Украину, и даже в белорусский МИД".

Макар после обнародования аудиозаписей заявил о готовности лично свидетельствовать по делу об убийстве Шеремета. В статусе свидетеля его пригласили на допрос в Украину.