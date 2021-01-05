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Иранский отчет об упавшем самолете, "Медзакупки" без денег и снятие блокады с Катара. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий в Украине и мире 5 января.

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Спустя год после трагедии Иран прислал отчет о расследовании катастрофы
Спустя год после трагедии Иран прислал отчет о расследовании катастрофы
Фото: EPA

Иран прислал отчет о крушении украинского самолета

Спустя год после катастрофы Украина получила от Ирана проект технического отчета по поводу обстоятельств крушения самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" под Тегераном 8 января 2020 года. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, теперь у Украины есть два месяца на собственные комментарии и замечания к тексту отчета.

Страны Персидского залива возобновили отношения с Катаром

На саммите в Саудовской Аравии было подписано соглашение о прекращении дипломатического бойкота Катара. В саммите участвовали представители Бахрейна, ОАЭ, Кувейта, Омана, Саудовской Аравии, а также эмир Катара Тамим бин Хамад Аль-Тани – впервые с 2017 года. Соглашение о примирении предусматривает снятие блокады, открытие воздушного пространства, морских и сухопутных границ с Катаром.

Доходы Зеленского

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции опубликовало декларации о доходах президента Украины Владимира Зеленского. В них, в частности, сообщается, что в 2020 году президент получил более 4 млн грн роялти от "Квартала 95".

Также были опубликованы данные проводившегося 2–4 января соцопроса, согласно которым Зеленский по-прежнему лидирует в президентском рейтинге и рейтинге доверия украинцев среди политиков.

Дело Шеремета

Бывший белорусский спецназовец Игорь Макар, предоставивший СМИ так называемые "белорусские пленки", подтверждающие причастность КГБ к убийству украинского журналиста Павла Шереметазаявил о готовности дать показания в Европейском суде и в Офисе генерального прокурора Украины. Он утверждает, что запись уже прошла международную экспертизу на подлинность.

Украинская Нацполиция подготовила Макару официальное приглашение в Украину для проведения следственных действий и пообещала обеспечить охраной.

Коронавирус 

По состоянию на 5 января 2021 года в Украине коронавирус подтвердили у 1 083 585 человек, 19 129 заболевших умерли, 747 408 выздоровели. Число заболевших COVID-19 в мире превысило 85,5 млн человек. 1 млн 853 тыс. человек умерли, 48,1 млн – выздоровели.

Украина готовится к январскому локдауну – Кабмин на внеочередном заседании внес изменения в список товаров, которые можно будет купить в магазинах, а в КГГА отметили, что все праздничные локации прекратят работу.

В то же время в ГП "Медицинские закупки Украины" заявили, что работа заблокирована из-за того, что Минздрав не утвердил документ о финансировании предприятия. Госпредприятие не может принимать и развозить товары, в том числе лекарства, закупленные по госпрограммам, защитные маски и костюмы, экспресс-тесты на коронавирус.

Теги: Иран, Павел Шеремет, карантин, Катар, Владимир Зеленский, коронавирус, Медзакупки
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