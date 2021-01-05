В рейтинге доверия украинцев лидирует Зеленский, Разумков второй – опрос

Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяет 41% респондентов, не доверяют 54%, а спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 29% опрошенных, не доверяют 27%, сообщила Социологическая группа "Рейтинг".

Лидером в рейтинге доверия украинцев среди политиков является президент Украины Владимир Зеленский. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", опубликованные 5 января.

Зеленскому доверяет 41% респондентов, не доверяют 54%.

Спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 29% опрошенных, не доверяют 27%. Сопредседателю праламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрию Бойко доверяют 27% респондентов, не доверяют 55%.

Лидеру парламентской фракции "Батьківщина" Юлии Тимошенко доверяют 26% опрошенных, не доверяют 69%. Пятому президенту Петру Порошенко доверяют 23% респондентов, а 73% не доверяют. Премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют 14% опрошенных, не доверяет 51%.

Инфографика: ratinggroup.ua

Опрос проводился 2–4 января по всей Украине, кроме временно оккупированных районов Донбасса и аннексированного Крыма. Методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) было опрошено 2500 респондентов в возрасте от 18 лет. Ошибка репрезентативности исследования – не более 2%.