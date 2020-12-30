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Зеленский и Кличко возглавляют рейтинг доверия украинцев – опрос

Президенту Украины Владимиру Зеленскому и мэру Киева Виталию Кличко доверяют более чем 30% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

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Зеленский лидер рейтинга доверия
Зеленский – лидер рейтинга доверия
Фото: president.gov.ua

Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 32,8% украинцев, мэру Киева Виталию Кличко – 31,8%. Об этом свидетельствуют опубликованные 30 декабря результаты опроса Киевского международного института социологии.

Следом за лидерами рейтинга доверия идут спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, которому доверяют 29,2% опрошенных, сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко (25,8%), бывший премьер-министр Владимир Гройсман (25,4%), телеведущий и волонтер Сергей Притула (25,3%), лидер Радикальной партии Олег Ляшко (21,6%), а также экс-глава СБУ Игорь Смешко (20,2%).

Остальные политики набирают менее 20%.

В частности, глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук – 19,8%, пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко – 19,7%, лидер парламентской фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко – 16,6%, глава МВД Украины Арсен Аваков – 11,8%, премьер-министр Денис Шмигаль – 8,7%.

Опрос проводился с 17-го по 23 декабря методом личного интервью с использованием планшетов (САРРЕ). Всего опрошено 1200 респондентов, проживающих в 85 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме оккупированного Крыма, по трехступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, которая репрезентативна для населения страны в возрасте от 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 2,9% – для показателей, близких к 50%, 2,5% – для показателей, близких к 25%, 1,9% – для показателей, близких к 12%, 1,3% – для показателей, близких к 5%.

Теги: Юлия Тимошенко, Владимир Кличко, Петр Порошенко, Виктор Медведчук, рейтинг, Арсен Аваков, Игорь Смешко, Владимир Гройсман, соцопрос, Юрий Бойко, Владимир Зеленский, украинцы, КМИС, Сергей Притула, Дмитрий Разумков, Денис Шмыгаль
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