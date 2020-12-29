Зеленский отстранил Тупицкого и уволил Кривоноса, в Хорватии произошло землетрясение. Главное за день

Зеленский отстранил Тупицкого

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого на два месяца.

Глава государства принял решение по ходатайству Офиса генпрокурора и на основании ч. 3 ст. 154 Уголовного процессуального кодекса Украины. Она предусматривает, что вопрос об отстранении от должности лиц, назначаемых президентом, решается им же на основании ходатайства прокурора в порядке, установленном законодательством. Сам порядок, как объясняла в комментарии изданию "ГОРДОН" эксперт по конституционному праву Юлия Кириченко, не прописан.

В Конституционном Суде заявили, что отстранить председателя КС может исключительно сам суд на специальном заседании. В связи с решением Зеленского КСУ соберется на специальное заседание.

...уволил Кривоноса из СНБО

Зеленский подписал указ, которым уволил генерал-майора ВСУ Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны и направил его в распоряжение Министерства обороны.

Кривонос назвал увольнение "новогодним подарком".

...и сменил главу Черкасской ОГА

Зеленский уволил Сергея Сергейчука с должности председателя Черкасской областной государственной администрации и назначил временно исполняющим обязанности главы облгосадминистрации Виктора Гусака.

Микитасю сообщили о новом подозрении

Полиция сообщила экс-главе строительной компании "Укрбуд" и бывшему нардепу Максиму Микитасю о подозрении в заказе похищения человека и вымогательстве. Перед этим, по данным СМИ, у него дома провели обыск.

Пресс-служба Нацполиции обнародовала видео, в котором рассказала детали уголовного производства и показала, как похищали юриста. Национальное антикоррупционное бюро заявило, что ролик "не содержит достаточных сведений для соответствующих выводов".

В Хорватии произошло разрушительное землетрясение

28–29 декабря в центральной части Хорватии произошло несколько землетрясений, самое сильное – сегодня – магнитудой более 6. Оно привело к разрушениям, погибло семь человек, есть пострадавшие.

По предварительным данным, украинцев среди жертв и пострадавших нет. Здание посольства в Загребе незначительно повреждено, дипмиссия открыла горячую линию для звонков своих граждан.

Санду анонсировала новые парламентские выборы в Молдове

Новый президент Молдовы Майя Санду заявила, что будет инициировать досрочные парламентские выборы.

Пьер Карден умер

Французский модельер Пьер Карден скончался на 99 году жизни.