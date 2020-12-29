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ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Зеленский отстранил Тупицкого и уволил Кривоноса, в Хорватии произошло землетрясение. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор событий вторника, 29 декабря.

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Зеленский сегодня принял ряд кадровых решений
Зеленский сегодня принял ряд кадровых решений
Фото: president.gov.ua

Зеленский отстранил Тупицкого

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого на два месяца.

Глава государства принял решение по ходатайству Офиса генпрокурора и на основании ч. 3 ст. 154 Уголовного процессуального кодекса Украины. Она предусматривает, что вопрос об отстранении от должности лиц, назначаемых президентом, решается им же на основании ходатайства прокурора в порядке, установленном законодательством. Сам порядок, как объясняла в комментарии изданию "ГОРДОН" эксперт по конституционному праву Юлия Кириченко, не прописан

В Конституционном Суде заявили, что отстранить председателя КС может исключительно сам суд на специальном заседании. В связи с решением Зеленского КСУ соберется на специальное заседание. 

...уволил Кривоноса из СНБО

Зеленский подписал указ, которым уволил генерал-майора ВСУ Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны и направил его в распоряжение Министерства обороны.

Кривонос назвал увольнение "новогодним подарком"

...и сменил главу Черкасской ОГА

Зеленский уволил Сергея Сергейчука с должности председателя Черкасской областной государственной администрации и назначил временно исполняющим обязанности главы облгосадминистрации Виктора Гусака.

Микитасю сообщили о новом подозрении

Полиция сообщила экс-главе строительной компании "Укрбуд" и бывшему нардепу Максиму Микитасю о подозрении в заказе похищения человека и вымогательстве. Перед этим, по данным СМИ, у него дома провели обыск.

Пресс-служба Нацполиции обнародовала видео, в котором рассказала детали уголовного производства и показала, как похищали юриста. Национальное антикоррупционное бюро заявило, что ролик "не содержит достаточных сведений для соответствующих выводов".

В Хорватии произошло разрушительное землетрясение

28–29 декабря в центральной части Хорватии произошло несколько землетрясений, самое сильное – сегодня – магнитудой более 6. Оно привело к разрушениям, погибло семь человек, есть пострадавшие.

По предварительным данным, украинцев среди жертв и пострадавших нет. Здание посольства в Загребе незначительно повреждено, дипмиссия открыла горячую линию для звонков своих граждан. 

Санду анонсировала новые парламентские выборы в Молдове

Новый президент Молдовы Майя Санду заявила, что будет инициировать досрочные парламентские выборы

Пьер Карден умер

Французский модельер Пьер Карден скончался на 99 году жизни.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Молдова, СНБО, Хорватия, Сергей Кривонос, Владимир Зеленский, Загреб, КСУ, Пьер Карден, увольнение, Нацполиция, Майя Санду, Черкасская ОГА, Александр Тупицкий
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