Микитасю сообщили о подозрении в заказе похищения юриста в Киеве

Экс-главу "Укрбуду" Максима Микитася подозревают в заказе похищения юриста компании, которая предоставляла юридические услуги Микитасю. По данным следствия, юриста заставили написать долговую расписку на $800 тыс.

Национальная полиция Украины сообщила владельцу известной строительной фирмы о подозрении в заказе похищения человека и вымогательстве, говорится на сайте Нацполиции. В ведомстве не уточняют имени, но "Интерфакс" сообщает, что речь об экс-нардепе и бывшем руководителе "Укрбуду" Максиме Микитасе.

По данным следователей, инцидент случился 8 декабря. Четыре человека похитили юриста компании, которая предоставляла юридические услуги главе строительной фирмы. Они обманом выманили потерпевшего на встречу, где в дальнейшем силой завладели его автомобилем и по указанию заказчика заставили потерпевшего написать долговую расписку на $800 тыс.

"Через несколько часов после похищения полицейские задержали четырех исполнителей и освободили заложника. Во время похищения и задержания злоумышленники сообщали о ходе событий организатору, а тот в свою очередь – заказчику", – сообщают в полиции.

Сейчас заказчику сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146 (похищение человека) и ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Утром 29 декабря в доме Микитася прошел обыск по делу о похищении человека, сообщал главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов. За день до этого Бутусов писал, что экс-руководителю "Укрбуду" готовят подозрение по делу, не связанному с коррупцией.

Помимо этого, Микитась уже является фигурантом дела о махинациях с закупкой квартир для Нацгвардии. Ему вменяют ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (соучастие в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением).

По версии следствия, Нацгвардия и компания-застройщик Микитася "Укрбуд" заключили соглашение, по которому на территории бывшей воинской части должны были построить жилой комплекс – там Нацгвардия должна была получить 50 квартир и 30 паркомест. Однако в 2016–2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Экспертиза показала, что стоимость квартир на окраине на 81 млн грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске.

2 декабря Национальное антикоррупционное бюро Украины проинформировало, что Микитась возместил государству 50 млн грн ущерба, 3 декабря стало известно, что его выпустили из СИЗО под домашний арест в связи с тем, что он пошел на сделку со следствием, частично признал вину и согласился компенсировать ущерб государству.

hromadske сообщало, что Микитась начал свидетельствовать против бывших коллег, в частности против заместителя главы Офиса президента Олега Татарова, которому в итоге сообщили подозрение во взяточничестве.