Микитась: Мы с Татаровым все делали вместе, но если Татаров уселся в Офисе президента, так почему я должен сидеть в тюрьме?

Экс-нардеп и бизнесмен, бывший владелец компании "Укрбуд" Максим Микитась рассказал, что в 2014 году сам взял на работу нынешнего заместителя главы Офиса президента Олега Татарова. По словам Микитася, они дружили семьями.

Микитась: Пока я был в силе, мы, как мне казалось, дружили. С Татаровым мы в 2019-м вместе на Новый год летали на отдых в Мексику семьями Фото: Максим Микитась / Facebook

Экс-нардеп и бизнесмен, бывший владелец компании "Укрбуд" Максим Микитась в интервью "Цензор.НЕТ", которое вышло 22 декабря, заявил о предательстве заместителя главы Офиса президента Олега Татарова, ранее работавшего в "Укрбуде".

Микитась сказал, что уголовное производство о махинациях с закупкой квартир для Нацгвардии, в котором он фигурирует – "это дело о большом обмане и большом предательстве".

"Меня завели в ловушку те, кто работал вместе со мной, в первую очередь — это топ-менеджеры "Укрбуда", те, кому я доверял – [Олег] Майборода, Татаров и другие. После того, как я стал народным депутатом, я отошел от оперативного управления своей компанией и передал эти функции своим топ-менеджерам, на них было оформлено имущество, они принимали решения. Поэтому так легко и произошел рейдерский захват. Имущество было оформлено на Майбороду, [экс-помощника Микитася Андрея] Якусевича и [экс-замглавы "Укрбуду" Вячеслава] Мармыша. Олег Татаров отвечал за решение проблемных юридических моментов", – заявил он.

Микитась отметил, что сделка по квартирам для Нацгвардии "не была каким-то значительным событием" для "Укрбуда".

"Занимались этой сделкой наш генеральный директор Майборода Олег, директор службы заказчика Якусевич Сергей, главный юрист Мармыш, который непосредственно участвовал в совещаниях НГУ с участием представителей Главной военной прокуратуры. А уже в дальнейшем, когда было открыто уголовное дело в МВД – Татаров, тоже как один из основных юристов компании. Пока я был в силе, мы, как мне казалось, дружили. С Татаровым мы в 2019-м вместе на Новый год летали на отдых в Мексику семьями, но он все это предал", – подчеркнул экс-нардеп.

Бизнесмен рассказал, что сам взял Татарова на работу в 2014 году.

"Он имел на тот момент огромные связи со всеми силовиками [...] мне казалось, что он может быть эффективным. Он был одним из директоров "Укрбуда" несколько лет. Да, Татаров – это моя тяжелейшая ошибка", – добавил Микитась.

Экс-нардеп высказал мнение, что Майборода и Татаров имеют "свою долю ответственности" по делу "Укрбуду", так как принимали участие во всем, что он делал.

"Давал я показания или не давал по Татарову – это несущественно для выдвижения подозрения. Должны быть конкретные доказательства – переписка, документы, детали, которые подтверждают его вину. У детективов НАБУ, видимо, это есть. Я ответил детективам на поставленные мне вопросы по поводу проведения экспертизы экспертом МВД [Константином] Дубоносом. За свои же грехи я готов отвечать перед судом, я с себя своей части ответственности не снимаю. Но я не понимаю, почему один из ключевых руководителей "Укрбуда" по юридическим вопросам Олег Татаров, который обогатился на уничтожении меня и моей компании, получил себе неприкосновенность? Мы с Татаровым все делали вместе, но если Татаров уселся в Офисе Президента, так почему я должен сидеть в тюрьме?", – возмутился он.

Микитася подозревают в махинациях с закупкой квартир для Нацгвардии.

По версии следствия, Нацгвардия и компания-застройщик Микитася "Укрбуд" заключили соглашение, по которому на территории бывшей воинской части должны были построить жилой комплекс – там Нацгвардия должна была получить 50 квартир и 30 паркомест. Однако в 2016–2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Экспертиза показала, что стоимость квартир на окраине на 81 млн грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске.

Микитасю вменяют ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (соучастие в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением).

1 декабря 2020-го Микитасю и Дубоносу, который, по данным следствия, в обмен на паркоместо стоимостью 250 тыс. грн обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир на Печерске и на окраине города, сообщили о подозрении во взяточничестве. Эксперта арестовали с возможностью внесения 1 млн грн залога.

2 декабря НАБУ проинформировало, что Микитась возместил государству 50 млн грн ущерба, СМИ заявили, что он вышел на свободу.

3 декабря стало известно, что Микитася выпустили из СИЗО под домашний арест в связи с тем, что он пошел на сделку со следствием, частично признал вину и согласился компенсировать ущерб государству.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что Татаров "фактически вместе с Микитасем давал взятку". Директор НАБУ сказал, что у детективов есть переписка замглавы ОПУ с другими фигурантами производства. Татаров в ответ потребовал опровергнуть недостоверную информацию или публично продемонстрировать доказательства и заявил, что подает в суд на директора НАБУ.