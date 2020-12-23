ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Микитась: Мы с Татаровым все делали вместе, но если Татаров уселся в Офисе президента, так почему я должен сидеть в тюрьме?

Экс-нардеп и бизнесмен, бывший владелец компании "Укрбуд" Максим Микитась рассказал, что в 2014 году сам взял на работу нынешнего заместителя главы Офиса президента Олега Татарова. По словам Микитася, они дружили семьями.

Микитась: Пока я был в силе, мы, как мне казалось, дружили. С Татаровым мы в 2019-м вместе на Новый год летали на отдых в Мексику семьями
Микитась: Пока я был в силе, мы, как мне казалось, дружили. С Татаровым мы в 2019-м вместе на Новый год летали на отдых в Мексику семьями
Фото: Максим Микитась / Facebook

Экс-нардеп и бизнесмен, бывший владелец компании "Укрбуд" Максим Микитась в интервью "Цензор.НЕТ", которое вышло 22 декабря, заявил о предательстве заместителя главы Офиса президента Олега Татарова, ранее работавшего в "Укрбуде". 

Микитась сказал, что уголовное производство о махинациях с закупкой квартир для Нацгвардии, в котором он фигурирует –  "это дело о большом обмане и большом предательстве". 

"Меня завели в ловушку те, кто работал вместе со мной, в первую очередь — это топ-менеджеры "Укрбуда", те, кому я доверял – [Олег] Майборода, Татаров и другие. После того, как я стал народным депутатом, я отошел от оперативного управления своей компанией и передал эти функции своим топ-менеджерам, на них было оформлено имущество, они принимали решения. Поэтому так легко и произошел рейдерский захват. Имущество было оформлено на Майбороду, [экс-помощника Микитася Андрея] Якусевича и [экс-замглавы "Укрбуду" Вячеслава] Мармыша. Олег Татаров отвечал за решение проблемных юридических моментов", – заявил он. 

Микитась отметил, что сделка по квартирам для Нацгвардии "не была каким-то значительным событием" для "Укрбуда".

"Занимались этой сделкой наш генеральный директор Майборода Олег, директор службы заказчика Якусевич Сергей, главный юрист Мармыш, который непосредственно участвовал в совещаниях НГУ с участием представителей Главной военной прокуратуры. А уже в дальнейшем, когда было открыто уголовное дело в МВД – Татаров, тоже как один из основных юристов компании. Пока я был в силе, мы, как мне казалось, дружили. С Татаровым мы в 2019-м вместе на Новый год летали на отдых в Мексику семьями, но он все это предал", – подчеркнул экс-нардеп. 

Бизнесмен рассказал, что сам взял Татарова на работу в 2014 году. 

"Он имел на тот момент огромные связи со всеми силовиками [...] мне казалось, что он может быть эффективным. Он был одним из директоров "Укрбуда" несколько лет. Да, Татаров – это моя тяжелейшая ошибка", – добавил Микитась. 

Экс-нардеп высказал мнение, что Майборода и Татаров имеют "свою долю ответственности" по делу "Укрбуду", так как принимали участие во всем, что он делал. 

"Давал я показания или не давал по Татарову – это несущественно для выдвижения подозрения. Должны быть конкретные доказательства – переписка, документы, детали, которые подтверждают его вину. У детективов НАБУ, видимо, это есть. Я ответил детективам на поставленные мне вопросы по поводу проведения экспертизы экспертом МВД [Константином] Дубоносом. За свои же грехи я готов отвечать перед судом, я с себя своей части ответственности не снимаю. Но я не понимаю, почему один из ключевых руководителей "Укрбуда" по юридическим вопросам Олег Татаров, который обогатился на уничтожении меня и моей компании, получил себе неприкосновенность? Мы с Татаровым все делали вместе, но если Татаров уселся в Офисе Президента, так почему я должен сидеть в тюрьме?", – возмутился он. 

Микитася подозревают в махинациях с закупкой квартир для Нацгвардии. 

По версии следствия, Нацгвардия и компания-застройщик Микитася "Укрбуд" заключили соглашение, по которому на территории бывшей воинской части должны были построить жилой комплекс – там Нацгвардия должна была получить 50 квартир и 30 паркомест. Однако в 2016–2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Экспертиза показала, что стоимость квартир на окраине на 81 млн грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске.

Микитасю вменяют ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (соучастие в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением). 

1 декабря 2020-го Микитасю и Дубоносу, который, по данным следствия,  в обмен на паркоместо стоимостью 250 тыс. грн обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир на Печерске и на окраине города, сообщили о подозрении во взяточничестве. Эксперта арестовали с возможностью внесения 1 млн грн залога.

2 декабря НАБУ проинформировало, что Микитась возместил государству 50 млн грн ущерба, СМИ заявили, что он вышел на свободу.

3 декабря стало известно, что Микитася выпустили из СИЗО под домашний арест в связи с тем, что он пошел на сделку со следствием, частично признал вину и согласился компенсировать ущерб государству.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что Татаров "фактически вместе с Микитасем давал взятку". Директор НАБУ сказал, что у детективов есть переписка замглавы ОПУ с другими фигурантами производства. Татаров в ответ потребовал опровергнуть недостоверную информацию или публично продемонстрировать доказательства и заявил, что подает в суд на директора НАБУ.

18 декабря НАБУ вручило Татарову подозрение по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. 21 декабря стало известно, что он написал заявление о передаче своих полномочий одному из заместителей главы ОПУ. По данным главреда "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, Татарова от должности не отстранили.

24 декабря в Высшем антикоррупционном суде должно состояться заседание, на котором рассмотрят ходатайство по избранию меры пресечения Татарову. Прокуроры будут просить ареста чиновника с возможностью внесения залога 10 млн грн. 

Татаров отрицал свою причастность к преступлению. Чиновник говорил, что "антиукраинские силы" добиваются его отставки.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Олег Татаров, экспертиза, взятка, НАБУ, Укрбуд, Максим Микитась, уголовное производство, Олег Майборода
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Беби-бум в шоу-бизнесе. Какие украинские звезды в 2020 году стали родителями
Беби-бум в шоу-бизнесе. Какие украинские звезды в 2020 году стали родителями
"Никто не остался недопонят". Друг Кернеса рассказал, кому достанется наследство покойного харьковского мэра
"Никто не остался недопонят". Друг Кернеса рассказал, кому достанется наследство покойного харьковского мэра
53-летний "танцующий миллионер" Вакки впервые показал лицо двухмесячной дочери. Фото
53-летний "танцующий миллионер" Вакки впервые показал лицо двухмесячной дочери. Фото
Бардаш показал первое фото новорожденной дочери и рассекретил ее имя
Бардаш показал первое фото новорожденной дочери и рассекретил ее имя
Чапкис опубликовал селфи из больницы
Чапкис опубликовал селфи из больницы
"Он ее безумно любил". Друг Кернеса рассказал об 11-летней дочери покойного мэра
"Он ее безумно любил". Друг Кернеса рассказал об 11-летней дочери покойного мэра
Видео длиной в 178 дней. Клип группы Twenty One Pilots попал в Книгу рекордов Гиннесса
Видео длиной в 178 дней. Клип группы Twenty One Pilots попал в Книгу рекордов Гиннесса
Звезда сериала "Сваты" Кошмал обнародовала свадебное фото
Звезда сериала "Сваты" Кошмал обнародовала свадебное фото
"Это его жизнь". Сын Павлика прокомментировал его брак с Репяховой
"Это его жизнь". Сын Павлика прокомментировал его брак с Репяховой
"Семечки с безалкогольным пивом". Вегетарианка Maruv рассказала о своем новогоднем меню
"Семечки с безалкогольным пивом". Вегетарианка Maruv рассказала о своем новогоднем меню
  Королева набросилась на Баскова, назвавшего ее разведенкой. Видео
  Королева набросилась на Баскова, назвавшего ее разведенкой. Видео
Сериал "Корона" и книга Мортона напомнили зрителям о признании принцессы Дианы в попытке самоубийства во время первой беременности
Сериал "Корона" и книга Мортона напомнили зрителям о признании принцессы Дианы в попытке самоубийства во время первой беременности
"Красиво". Высоцкая показала свою новогоднюю елку
"Красиво". Высоцкая показала свою новогоднюю елку
10 рецептов салата "Оливье" к новогоднему столу
10 рецептов салата "Оливье" к новогоднему столу
"Если речь шла о кино, все знали, что главные роли сыграют пацаны из Питера или Москвы". Цимбалюк показал себя 20-летнего и рассказал, как пробивался в актеры
"Если речь шла о кино, все знали, что главные роли сыграют пацаны из Питера или Москвы". Цимбалюк показал себя 20-летнего и рассказал, как пробивался в актеры
Остапчук заявил, что в следующем году хочет снова стать отцом
Остапчук заявил, что в следующем году хочет снова стать отцом
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Совсем голая". "Оля, где трусы?". Полякова взбудоражила фанов откровенными снимками
"Совсем голая". "Оля, где трусы?". Полякова взбудоражила фанов откровенными снимками
"Фантастическая". Ляшко показал 18-летнюю дочь
"Фантастическая". Ляшко показал 18-летнюю дочь
"Такая сумма денег на дороге не валяется". Киркоров объяснил, почему после 30 лет сотрудничества расстался со своей домработницей Люсей
"Такая сумма денег на дороге не валяется". Киркоров объяснил, почему после 30 лет сотрудничества расстался со своей домработницей Люсей
"Это должен видеть только муж". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук оголила грудь
"Это должен видеть только муж". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук оголила грудь
"Лиличек, это п...здец. Завидую", "Ни за что бы не узнал". Ребрик восхитила коллег образом кинодивы из прошлого столетия. Фото
"Лиличек, это п...здец. Завидую", "Ни за что бы не узнал". Ребрик восхитила коллег образом кинодивы из прошлого столетия. Фото
"Язык смотрится отвратительно", "Пошлость", "Шалапутная баба". 47-летняя Королева возмутила фанов
"Язык смотрится отвратительно", "Пошлость", "Шалапутная баба". 47-летняя Королева возмутила фанов
Сын Пугачевой и Галкина признался, что ему делают уколы
Сын Пугачевой и Галкина признался, что ему делают уколы
Шеф-повар Клопотенко показал съемную квартиру за 20 тыс. грн в месяц
Шеф-повар Клопотенко показал съемную квартиру за 20 тыс. грн в месяц
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS