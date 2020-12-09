ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Это уже террор!" Микитась призвал Зеленского вмешаться в его дело

Бывший народный депутат и руководитель "Укрбуда" Максим Микитась заявил, что в Киеве проходит спецоперация, в которой пытаются подставить его самого и его адвоката, и курируется этот процесс из соседнего с президентом Владимиром Зеленским кабинета.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Максим Микитась: Господин президент, мы готовы сейчас вместе с ним подъехать к вашему офису! Вы гарант соблюдения закона, прав и свобод в этой стране
Максим Микитась: Господин президент, мы готовы сейчас вместе с ним подъехать к вашему офису! Вы гарант соблюдения закона, прав и свобод в этой стране
Фото: stroyobzor.ua

Экс-нардеп и руководитель "Укрбуда" Максим Микитась обратился в Facebook к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в его ситуацию. Он заявил о спланированной против него спецоперации с похищением людей и вымогательством денег.

"Срочно! Наверху решили, что я должен немедленно замолчать! Идет спецоперация! Воладимир Зеленский, вмешайтесь, пожалуйста! Операцию курируют из соседнего от вас кабинета! Меня предупредили люди из МВД, не желающие участвовать в этом подлоге и исполнять преступную задачу!" – написал Микитась.

Бывший нардеп описал происходившее, по его словам, в Киеве сегодня.

"В 12.43 от прохожего поступило сообщение о похищении человека по улице Княжий Затон, 4 на автомобиле Toyota Land Cruiser 200. В 14.20 автомобиль был задержан по улице Сивашской на территории ГБК. В салоне авто потерпевший Мирошниченко О.А. и четверо мужчин: водитель – Чернов Сергей Сергеевич 1980 г.р., Опанасенко Юрий Васильевич 1974 г.р., Газиев Али Халанович 1988 г.р., Вутсаев Алви Мовлиевич 1988 г.р. Со слов потерпевшего Мирошниченко О.А., он является юристом юридической компании "Кириченко", которая оказывала юридическую поддержу Микитасю ("Укрбуд"). От последнего основному юристу в процессе Габриеляну перечислены средства в сумме $725 тыс. США. После выхода Микитася М. из СИЗО тот потребовал у Габриеляна $500 тыс. США, так как он не выполнил обязательств. Сегодня потерпевшему позвонил неизвестный с просьбой встретиться на улице Княжий Затон возле "Новуса", где неизвестные на его же автомобиле против воли увезли в неизвестном направлении и принудительно заставили написать расписку на $800 тыс. США, отобрали два мобильных телефона, 6 тыс. грн и $600", – пишет бизнесмен.

Он заявил, что находится сейчас "с тем самым юристом Артуром Габриеляном".

"Он достойный человек! Он уверен, что стремительно осуществляется спецоперация: "Это подстава. Схема высшего пилотажа!" Господин президент, мы готовы сейчас вместе с ним подъехать к вашему офису! Вы гарант соблюдения закона, прав и свобод в этой стране. Вмешайтесь, пожалуйста! Это уже террор!" – убежден Микитась.

https://www.facebook.com/maxim.mikitas/videos/1488387874688945/

2 октября 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины объявили Микитасю о подозрении по делу о завладении недвижимостью в Киеве, которая принадлежала Нацгвардии. По версии следствия, Нацгвардия и компания-застройщик заключили соглашение о строительстве жилого комплекса на территории бывшей воинской части в Киеве. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако в 2016–2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, согласно которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине города. Следствие считает, что сумма ущерба, нанесенного государству в результате этого, составляет 81,6 млн грн.

Микитасю вменяют ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (соучастие в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением). Всего в деле фигурируют восемь человек.

Экс-нардеп находился в СИЗО – 27 ноября этого года срок его содержания продлили до 24 декабря2 декабря НАБУ проинформировало, что Микитась возместил государству 50 млн грн ущерба, он вышел на свободу

Микитась заявил, что нынешний замглавы Офиса президента Олег Татаров – автор схем, по которым "увели" "Укрбуд"Он добавил, что Татаров также играл особую роль в цепочке по дезинформации первых лиц государства по ситуации с "Укрбудом".

Теги: МВД, Владимир Зеленский, Укрбуд, Максим Микитась
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Сегодня она пыталась сделать то же самое". Директора Алибасова показал, кто причастен к госпитализации шоумена от передозировки таблетками
"Сегодня она пыталась сделать то же самое". Директора Алибасова показал, кто причастен к госпитализации шоумена от передозировки таблетками
"Даже если были грешки, не обязательно, чтобы кто-то знал". Климашенко рассказал, был ли у него роман с Tayanna
"Даже если были грешки, не обязательно, чтобы кто-то знал". Климашенко рассказал, был ли у него роман с Tayanna
Беременная Фролова показала свою первую тренировку по fly-йоге
Беременная Фролова показала свою первую тренировку по fly-йоге
  "Тогда никто этому внимания не уделял". Бронюк заявил, что переболел COVID-19 еще до начала пандемии
  "Тогда никто этому внимания не уделял". Бронюк заявил, что переболел COVID-19 еще до начала пандемии
"Юрочка, дорогой. Всех благ и удовольствий". Билык обнародовала совместное фото с Никитиным
"Юрочка, дорогой. Всех благ и удовольствий". Билык обнародовала совместное фото с Никитиным
"Там реально ветка в волосах?", "Прекрасное продолжение прически". Осадчая заинтриговала поклонников загадочным снимком
"Там реально ветка в волосах?", "Прекрасное продолжение прически". Осадчая заинтриговала поклонников загадочным снимком
Американская киноакадемия назвала имена продюсеров церемонии "Оскар 2021"
Американская киноакадемия назвала имена продюсеров церемонии "Оскар 2021"
"Посмотрите, как выглядят Деми Мур и Джессика Паркер". Фаны 41-летней Джанабаевой заявили, что ей рано думать о старости
"Посмотрите, как выглядят Деми Мур и Джессика Паркер". Фаны 41-летней Джанабаевой заявили, что ей рано думать о старости
Вика из "НеАнгелов" показала, как проводит время на отдыхе в Дубае
Вика из "НеАнгелов" показала, как проводит время на отдыхе в Дубае
"Выглядит на 25", "Пришлось трижды посмотреть, чтобы понять, кто мама, а кто дочь". Альба станцевала с 12-летней дочерью возле елки
"Выглядит на 25", "Пришлось трижды посмотреть, чтобы понять, кто мама, а кто дочь". Альба станцевала с 12-летней дочерью возле елки
39-летняя внучка Елизаветы II ждет третьего ребенка. Ее супруг надеется, что это будет мальчик
39-летняя внучка Елизаветы II ждет третьего ребенка. Ее супруг надеется, что это будет мальчик
Семейство Кардашян отказалось от рождественской вечеринки впервые за 42 года
Семейство Кардашян отказалось от рождественской вечеринки впервые за 42 года
Ефремов написал письмо сыну погибшего Захарова. Рассказал о личном горе
Ефремов написал письмо сыну погибшего Захарова. Рассказал о личном горе
"И близко такого не было". Друг Джигарханяна опроверг слова Петросяна о мучительной смерти актера и рассказал, как актер провел последние дни жизни
"И близко такого не было". Друг Джигарханяна опроверг слова Петросяна о мучительной смерти актера и рассказал, как актер провел последние дни жизни
"Смаковать без спешки, смотря какую-то киношку". Мозговая рассказала, как приготовить вкусное жаркое с грибами
"Смаковать без спешки, смотря какую-то киношку". Мозговая рассказала, как приготовить вкусное жаркое с грибами
"Я пошла на личный эксперимент". Жена Бабкина рассказала, как ей удалось вернуть доступ к своей странице в Instagram
"Я пошла на личный эксперимент". Жена Бабкина рассказала, как ей удалось вернуть доступ к своей странице в Instagram
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Он сгнил, лежа в постели!". Петросян заявил, что Джигарханян умер в муках
"Он сгнил, лежа в постели!". Петросян заявил, что Джигарханян умер в муках
"Боже, какую красоту Настечка сделала". Потап показал дом, украшенный к Рождеству
"Боже, какую красоту Настечка сделала". Потап показал дом, украшенный к Рождеству
Балан прокомментировал отношения с Тиной Кароль
Балан прокомментировал отношения с Тиной Кароль
"Там от легких, думаю, вообще ничего не осталось. Я за него молюсь". Разин опасается, что Шатунов может умереть от коронавируса
"Там от легких, думаю, вообще ничего не осталось. Я за него молюсь". Разин опасается, что Шатунов может умереть от коронавируса
"Каждый день этот х... писал, пытаясь выкачать деньги". Жена Бабкина спустя два месяца вернула доступ к своей странице в Instagram
"Каждый день этот х... писал, пытаясь выкачать деньги". Жена Бабкина спустя два месяца вернула доступ к своей странице в Instagram
Билык показала, как отпраздновала пятилетие сына в семейном кругу. Фото
Билык показала, как отпраздновала пятилетие сына в семейном кругу. Фото
Сын 90-летнего Чапкиса прокомментировал брак отца с 39-летней собственницей сети магазинов украшений
Сын 90-летнего Чапкиса прокомментировал брак отца с 39-летней собственницей сети магазинов украшений
  "Я-то больше действия анализирую". Хакамада высказалась о сексуальности Путина
"Я-то больше действия анализирую". Хакамада высказалась о сексуальности Путина
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS