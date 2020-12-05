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ПОЛИТИКА

В соцсетях обнародовали определение ВАКС с информацией следствия о якобы взятке Микитася Гройсману. Пресс-служба экс-премьера это отрицает

В определении Высшего антикоррупционного суда, копию которого опубликовал журналист Владислав Сидоренко, указано, что по данным следствия, в 2017 году экс-нардеп Максим Микитась предложил, а тогдашний премьер-министр Владимир Гройсман согласился принять через посредников взятку в виде имущественных прав на нежилые помещения в жилом комплексе "Аристократ". Пресс-секретарь экс-главы правительства Василий Рябчук это отрицает. Он назвал появление такой информации "началом грязной политической кампании".

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Гройсман был премьер-министром Украины в 2016 2019 годах
Гройсман был премьер-министром Украины в 2016–2019 годах
Фото: Volodymyr Groysman / Facebook

Журналист Владислав Сидоренко 4 декабря обнародовал в Facebook копию определения Высшего антикоррупционного суда по делу экс-нардепа Максима Микитася, из которого следует, что по версии следствия, бывший премьер-министр Владимир Гройсман якобы получил взятку за назначение Александра Лятамбора президентом государственной корпорации "Укрбуд". "Украинская правда" пишет, что ее источники подтвердили подлинность документа. 

В определении указано, что по данным следствия, в 2017 году Микитась предложил, а Гройсман согласился принять через посредников неправомерную выгоду в виде имущественных прав на нежилые помещения в жилом комплексе "Аристократ" стоимостью $2 млн (более 52 млн грн по состоянию на 2017 год). Следствие заявляет, что настоящая стоимость имущества – не менее $6 млн (156 млн грн). 

В сентябре 2017 года Гройсман назначил помощника нардепа Микитася Александра Лятамбора президентом "Укрбуда"

"18 декабря 2017 года в завуалированной форме под видом заключения сделки по приобретению предмета преступления Гройсману было предоставлено и он принял при посредничестве Коваленко В. и Гижко Ю. неправомерную выгоду в особо крупном размере в виде имущественных прав на нежилые помещения в жилом комплексе "Аристократ" 75 млн 450 тыс. грн, что составляет разницу между фактически уплаченной Гройсманом суммой и действительной рыночной стоимостью имущественных прав", – говорится в документе.

https://www.facebook.com/journalist.sydorenko/posts/3870760076269980

На закрытом заседании 26 ноября 2020 года ВАКС дал разрешение на обыск на объекте недвижимости, принадлежащем "Укрбуд Девелопмент", которым когда-то руководил Микитась, сообщила "Украинская правда".

Пресс-секретарь бывшего премьер-министра отрицает информацию о возможной причастности Гройсмана к коррупции.

"В сети была обнародована информация о якобы причастности Владимира Гройсмана к делам скандально известного Максима Микитася. Как представитель Владимира Гройсмана официально заявляю, что он не имеет никакого отношения к каким-либо коррупционных деяниям, а информация по этому поводу – абсолютная ложь. Учитывая, что позавчера были обнародованы очередные рейтинги, которые показывают, что доверие украинцев к Владимиру Гройсману росло последние полгода и составляет уже 31%, появление ложной информации, призванной его скомпрометировать, – не что иное, как начало грязной политической кампании", – написал он в Facebook.

https://www.facebook.com/ryabchuk1/posts/3775973715781318

Гройсман был премьер-министром Украины в 20162019 годах.

2 октября 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины объявили Микитасю о подозрении по делу о завладении недвижимостью в Киеве, которая принадлежала Нацгвардии. По версии следствия, Нацгвардия и компания-застройщик заключили соглашение о строительстве жилого комплекса на территории бывшей воинской части в Киеве. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако в 2016–2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, согласно которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине города. Следствие считает, что сумма ущерба, нанесенного государству в результате этого, составляет 81,6 млн грн.

Микитасю вменяют ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (соучастие в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением). Всего в деле фигурируют восемь человек.

1 декабря 2020-го экс-нардепу и госэксперту, который, по данным следствия, обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир на Печерске и на окраине города, сообщили о подозрении во взяточничестве. Эксперта арестовали с возможностью внесения 1 млн грн залога

Как сказал на заседании прокурор, переговоры о взятке мог вести замглавы Офиса президента Олег Татаров. По данным Бутусова, показания против Татарова дал именно Микитась.  

2 декабря НАБУ проинформировало, что Микитась возместил государству 50 млн грн ущерба, СМИ заявили, что он вышел на свободу

3 декабря СМИ писали, что Микитася выпустили из СИЗО под домашний арест в связи с тем, что он пошел на сделку со следствием, частично признал вину и согласился компенсировать ущерб государству. 

Теги: Владимир Гройсман, взятка, Укрбуд, Максим Микитась, Высший антикоррупционный суд Украины, ВАКС
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