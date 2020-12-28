Полиция объявила экс-нардепу Микитасю новое подозрение – Бутусов

По словам главного редактора издания "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, новое подозрение экс-нардепу Максиму Микитасю не связано с коррупцией.

Национальная полиция выдвинула подозрение против экс-нардепа и экс-руководителя госкорпорации "Укрбуд" Максима Микитася, который уже фигурирует в деле о расхищении средств Нацгвардии. Об этом, ссылаясь на источники, сообщил главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов в Facebook.

Новое подозрение, по словам Бутусова, не связанно с коррупцией.

Журналист также подчеркнул, что такое решение последовало сразу после ходатайства Микитася генеральному прокурору Ирине Венедиктовой о возвращении из Службы безопасности в Национальное антикоррупционное бюро его дела, по которому также проходит замглавы Офиса президента Олег Татаров.

Микитася подозревают в махинациях с закупкой квартир для Нацгвардии. По версии следствия, Нацгвардия и "Укрбуд" заключили соглашение, по которому на территории бывшей воинской части должны были построить жилой комплекс – там Нацгвардия должна была получить 50 квартир и 30 паркомест. Однако в 2016–2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Экспертиза показала, что стоимость квартир на окраине на 81 млн грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске.

Микитасю вменяют ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (соучастие в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением).

2 декабря Национальное антикоррупционное бюро Украины проинформировало, что Микитась возместил государству 50 млн грн ущерба, 3 декабря стало известно, что Микитася выпустили из СИЗО под домашний арест в связи с тем, что он пошел на сделку со следствием, частично признал вину и согласился компенсировать ущерб государству.

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Татаров "фактически вместе с Микитасем давал взятку". Директор НАБУ сказал, что у детективов есть переписка замглавы ОПУ с другими фигурантами производства. Татаров в ответ потребовал опровергнуть недостоверную информацию или публично продемонстрировать доказательства и заявил, что подает в суд на директора НАБУ.