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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Поход в президенты, предложение Зеленского, Микитась, досрочные выборы, Порошенко. Интервью Бацман с Гройсманом. Трансляция

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман транслируется интервью с бывшим премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. Во время интервью политик говорил о коронавирусе, карантине и ошибках власти, о главных достижениях и неудачах президента Украины Владимира Зеленского, о госбюджете на 2021 год, коррупции, переговорах с МВФ, отношениях с бывшим президентом Петром Порошенко, деле бизнесмена Максима Микитася и скандале со взяткой, а также о своих президентских амбициях и о том, чем сейчас занимается.

 
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Гройсман родился в 1978 году в Виннице. Окончил Винницкий институт региональной экономики и управления (специальность – юриспруденция), Межрегиональную академию управления персоналом (специальность – юриспруденция) и Национальную академию государственного управления при президенте Украины (специальность – управление общественным развитием). 

После окончания школы в 1994 году стал коммерческим директором винницкого рынка "Юность", который принадлежал его отцу.

В 2002 году начал политическую карьеру – стал самым молодым депутатом Винницкого городского совета. С 2006-го по 2014 год Гройсман был мэром Винницы. В феврале – ноябре 2014 года работал вице-премьером – министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в правительстве Арсения Яценюка. В октябре 2014 года попал в Верховную Раду по списку Блока Петра Порошенко, после избрания в парламент стал спикером и занимал этот пост до назначения премьер-министром в апреле 2016 года. Главой правительства Гройсман был до августа 2019 года. 

Теги: коррупция, госбюджет, МВФ, Владимир Гройсман, карантин, Алеся Бацман, Владимир Зеленский, Максим Микитась, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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