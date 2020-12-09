Гройсман о президентских амбициях: Плох тот солдат, который не мечтает быть генералом

Гройсман: Говорить о том, что я сегодня имею решение баллотироваться в президенты, я пока бы не стал Фото: volodymyrgroysman / Instagram

Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман не исключил, что будет баллотироваться в президенты Украины.

Журналистка напомнила, что в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан высказал мнение, что следующим президентом Украины станет либо Гройсман, либо мэр Киева Виталий Кличко, либо спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, либо бывший заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов.

"Если он так расценивает... Безусловно, мне приятно, спасибо, что он так сказал и что он так думает, – отреагировал Гройсман. – Очень важно, чтобы любой политик в стране был готов к задачам, которые стоят перед государством. Все остальное – это будущее".

При этом Гройсман отметил, что не видит "ни одного основания" для досрочных президентских выборов в стране.

"Президентские выборы у нас через три года. Могу сказать, что плох тот солдат, который не мечтает быть генералом. Но говорить о том, что я сегодня имею решение баллотироваться в президенты, я пока бы не стал", – сказал политик.

Интервью с Гройсманом выйдет сегодня вечером на YouTube-канале "Алеся Бацман". Трансляция начнется в 18.00

С 2006-го по 2014 год Гройсман был мэром Винницы. В феврале – ноябре 2014 года работал вице-премьером – министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в правительстве Арсения Яценюка. В октябре 2014 года попал в Верховную Раду по списку Блока Петра Порошенко, после избрания в парламент стал спикером и занимал этот пост до назначения премьер-министром в апреле 2016 года. Главой правительства Гройсман был до августа 2019 года.

Гройсман входит в пятерку политиков, которым, по данным ноябрьского опроса Социологической группы "Рейтинг", украинцы доверяют больше всего. Ему доверяет 31% украинцев, не доверяет 58%. Возглавляет рейтинг президент Украины Владимир Зеленский (44% доверяет, 53% не доверяет).

Очередные президентские выборы в Украине должны состояться в 2024 году.