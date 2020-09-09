"Следующим президентом Украины станет..." Богдан дал интервью Гордону. Где и когда смотреть

Интервью основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с бывшим руководителем Офиса президента Украины Андреем Богданом выйдет сегодня вечером на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

Гордон об интервью с Богданом: Считаю его одним из самых сенсационных в своей биографии Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Сегодня вечером на YouTube-канале "В гостях у Гордона" выйдет интервью с юристом, бывшим главой Офиса президента Украины Андреем Богданом. Об этом основатель издания Дмитрий Гордон сообщил "ГОРДОН".

Трансляция начнется в 18.00.

Во время интервью Богдан говорил о своих отношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским и том, что постоянно шептал ему на ухо, о встрече Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже, об отставке, уголовных производствах в отношении пятого президента Петра Порошенко, скандале с вагнеровцами, нынешнем руководителе Офиса президента Андрее Ермаке, общении с украинскими миллиардерами, в том числе с Игорем Коломойским, и о будущем президенте Украины.

Интервью Гордона с Богданом продолжалось почти четыре с половиной часа.

"Я считаю его одним из самых сенсационных в своей биографии. Более тысячи интервью я сделал, но это особенное. Я благодарен Андрею за искренность, за то, что он был честным, прямым и очень интересным", – сказал журналист в опубликованном на YouTube видеоанонсе интервью.

Богдан пожелал, чтобы это интервью стало самым просматриваемым на YouTube-канале Гордона.

"[Кто станет следующим президентом Украины?] Я вижу четыре [кандидатуры]. [Мэр Киева Виталий] Кличко. Если будет феерическая избирательная кампания, если он перестанет говорить о Киеве, а будет говорить о жизни, если он будет говорить красиво и создаст команду, у него есть потенциал. [Бывший премьер-министр Владимир] Гройсман, [спикер Верховной Рады] Дима Разумков, [заместитель главы Администрации Президента во времена Виктора Януковича] Андрей Портнов", – сказал в интервью Богдан.

Он назвал Портнова "темной лошадкой".

"Ты удивишься, когда он стартанет. Я точно чувствую", – отметил бывший руководитель Офиса президента.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Богдан родился в 1976 году во Львове. Окончил юридический факультет Львовского национального университета имени Ивана Франко и экономический факультет этого же университета.

В 2007–2010 годах Богдан занимал пост замминистра юстиции Украины, с декабря 2010-го по март 2014 года был правительственным уполномоченным по антикоррупционной политике в Кабмине Николая Азарова. В 2014–2015 годах был советником председателя Днепропетровской облгосадминистрации Игоря Коломойского, позже – его личным адвокатом. В 2019 году участвовал в президентской кампании Зеленского, был его советником по юридическим вопросам.

В мае 2019 года Зеленский назначил Богдана главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента), а в феврале 2020-го уволил с этой должности.

Глава государства сказал, что назначение Богдана было ошибкой. "Мне кажется, что власть для него не полезна, для его личности... Она его сильно меняет", – заявил Зеленский.