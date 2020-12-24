Микитась заявил, что передавал нынешнему нардепу от "Слуги народа" $2 млн. Тот отвергает эту информацию

Нардеп от "Слуги народа" Андрей Холодов утверждает, что собирался купить у экс-нардепа, экс-владельца "Укрбуду" Максима Микитася участок в Киеве, но тот его не продал и "никаких $2 млн" не передавал. Микитась утверждает, что Холодову деньги были нужны на выборы.

Бывший народный депутат и бывший руководитель госкорпорации "Укрбуд" Максим Микитась заявил, что перед внеочередными выборами в Верховную Раду в 2019 году передавал $2 млн Андрею Холодову, который стал в результате народным депутатом от "Слуги народа".

Об этом Микитась сообщил "Цензор.НЕТ" в интервью, которое было опубликовано 22 декабря.

"[Экс-замглавы "Укрбуду" Вячеслав] Мармыш втянул меня в финансирование избирательной кампании "слуг народа" в Киеве. Майборода сам выкинул нашу с ним переписку в WhatsApp в интернет, на канал Джокера. Там есть такая табличка: "СН – 700". Это значит, я передал $700 тыс. "слугам народа". По моему решению Мармыш передал Андрею Холодову деньги, всего было передано от меня $2 млн", – рассказал экс-нардеп.

По его словам, с Холодовым он "часто стал встречаться" в апреле – июне 2019 года.

"Холодов отвечал за половину (пять) округов "слуг народа" в Киеве. И ему нужны были деньги на проведение выборов. Плюс по его просьбе я передал все билборды "Укрбуду" для избирательной кампании Холодова. Холодов говорил, что у него 25 депутатов, свой депутатский корпус, плюс он хвастался, что они кумовья с [нардепом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором] Медведчуком. В свадебном салоне на метро "Арсенальная" (там салон его жены) мы постоянно встречались", – объяснил Микитась.

Он подчеркнул, что после выборов Холодов "не вспоминал о своих обязательствах" помогать решать проблемы.

23 декабря Холодов в Telegram разместил опровержение информации экс-нардепа.

"Микитась... распространил обо мне недостоверную информацию. Я хочу публично опровергнуть его слова. Лично с Максимом я встречался раза два-три, это было весной или в начале лета 2019 года – до выборов в Верховную Раду. Я тогда еще не был народным депутатом и хотел купить у него участок в Киеве под постройку торгово-развлекательного центра. В итоге Максим мне его не продал. Никаких $2 млн мне Максим не передавал. Также никто "от Микитася" не передавал мне деньги", – написал нынешний нардеп.

Он утверждает, что у него "серьезные суммы оформляются документально", и "никаких документов, подтверждающих слова Микитася, нет и быть не может".

"Заявления Микитася – это бред и провокация, он пытается спастись от тюрьмы любыми способами и теперь будет лгать против всех, на кого ему укажут", – заявил Холодов.

Микитася подозревают в махинациях с закупкой квартир для Нацгвардии. По версии следствия, Нацгвардия и "Укрбуд" заключили соглашение, по которому на территории бывшей воинской части должны были построить жилой комплекс – там Нацгвардия должна была получить 50 квартир и 30 паркомест. Однако в 2016–2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Экспертиза показала, что стоимость квартир на окраине на 81 млн грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске.

Микитасю вменяют ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (соучастие в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением).

2 декабря Национальное антикоррупционное бюро Украины проинформировало, что Микитась возместил государству 50 млн грн ущерба, 3 декабря стало известно, что Микитася выпустили из СИЗО под домашний арест в связи с тем, что он пошел на сделку со следствием, частично признал вину и согласился компенсировать ущерб государству.