В результате землетрясения в Хорватии повреждено здание украинского посольства

По предварительным данным, украинцев среди жертв и пострадавших во время землетрясения в Хорватии нет, сообщил посол Украины в Хорватии Василий Кирилич.

Землетрясение привело к разрушениям в Хорватии Фото: ЕРА

В результате землетрясения в Хорватии здание посольства Украины в Загребе получило небольшие повреждения, сотрудники дипмиссии не пострадали, рассказал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в эфире канала "Украина 24".

28–29 декабря в центральной части Хорватии произошло несколько землетрясений, самое сильное – магнитудой 6,2 – в районе городов Петринья и Сисак. Оно привело к разрушениям, погибло семь человек, есть пострадавшие.

"Стихийное бедствие было ощутимо по всей стране, в эпицентре причинен большой ущерб зданиям и коммуникациям", – сказал Николенко.

Общественному он уточнил, что сотрудники дипмиссии перешли в дистанционный режим работы.

Посол Украины в Хорватии Василий Кирилич сообщил в Twitter, что по предварительной информации, украинцев среди пострадавших и погибших нет. Он призвал украинцев, которые находятся в этой стране, проявлять осторожность.