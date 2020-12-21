На Гавайях начал извергаться вулкан, объявлен максимальный уровень тревоги. Видео
20 декабря в 21.30 по местному времени (9.30 21 декабря по Киеву) на Гавайях (США) началось извержение вулкана Килауэа, на южном склоне вулкана произошло землетрясение магнитудой 4,4, сообщила Геологическая служба США. В связи с извержением объявили красный – самый высокий уровень опасности. По словам и.о. главного научного сотрудника Гавайской вулканической обсерватории Дэвида Филлипса, ситуация на вершине Килауэа "стремительно развивается". Последний раз этот вулкан извергался в 2018 году, за последние 20 лет та южном склоне произошло более 30 землетрясений магнитудой от 4, уточнили в Геологической службе США.
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