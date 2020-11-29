В Индонезии началось извержение вулкана, над страной частично запретили полеты

Власти Индонезии призвали граждан, которые проживают в радиусе четырех километров от вулкана Левотоло, покинуть регион, а также закрыли аэропорт и запретили полеты.

В воскресенье, 29 ноября, произошло извержение вулкана Левотоло в Индонезии, он выбросил в воздух четырехкилометровый столб дыма и пепла. Об этом сообщает RTL.

Извержение не причинило никаких повреждений, о жертвах не сообщается. Однако власти Индонезии призвали граждан, которые проживают в радиусе четырех километров от вулкана, покинуть регион, а также закрыли аэропорт и запретили полеты.

Видео извержения опубликовал в Twitter Disclose.tv.

BREAKING - Indonesia's Lewotolo volcano erupts spewing ash into sky.pic.twitter.com/i1iuCujDdm — Disclose.tv (@disclosetv) November 29, 2020

В Индонезии расположено около 130 действующих вулканов. 10 августа в Индонезии зафиксировали извержение вулкана Синабун.