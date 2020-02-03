В Японии началось извержение вулкана Синдакэ

Вулкан Синдакэ на одном из островов японской префектуры Кагосима выбросил столбы дыма в высоту 7 тыс. метров. На данный момент близлежащие жилые районы не пострадали.

Примерно в 900 м от кратера наблюдались потоки пепла, камней и газов, а крупные камни выбрасывались до высоты около 600 метров Фото: pixabay.com

В Японии произошло извержение вулкана Синдакэ на одном из островов южной префектуры Кагосима. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на Метеорологическое управление.

Извержение этого вулкана на острове Кутиноэрабу имело место в 5.31 утра по местному времени (22.31 по киевскому), столбы дыма достигали в высоту 7 тыс. метров.

Примерно в 900 м от кратера наблюдались потоки пепла, камней и газов, а крупные камни выбрасывались до высоты около 600 метров.

Телеканал сообщает, что ни пирокластический поток, ни камни не достигли жилых районов.

Предупреждение на случай извержения вулкана издано на уровне трех баллов по пятибалльной шкале.