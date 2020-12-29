Зеленский уволил Кривоноса из СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Соответствующий указ №604/2020, подписанный Зеленским, обнародовали на сайте главы государства.

Согласно указу, Кривоноса направили в распоряжение Министерства обороны.

Кривонос – генерал ВСУ. Он родился в 1970 году в Кременчуге Полтавской области. Он возглавлял группу спецназа, был командиром 8-го Хмельницкого полка специального назначения, принимал участие во многих международных учениях. Командовал обороной краматорского аэродрома в 2014 году.

С ноября 2014 года Кривонос занимал должность начальника управления специальных операций Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с 5 января 2016 года был первым заместителем командующего Сил специальных операций ВСУ.