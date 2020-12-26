Кравчук объяснил слова Зеленского о действиях в случае нового нападения России

Если Россия решит напасть на Украину со стороны оккупированного Крыма, "все будут мобилизованы" – и мужчины, и женщины, заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналистов. Первый президент Украины и глава украинской делегации в ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук сказал, что президент не мог ответить иначе.

Слова президента Украины Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации в случае нового нападения РФ на Украину – нормальная реакция главы государства, считает первый президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук.

"Любой ответ связан с вопросом, который ставит журналист. Журналист задал вопрос: "Если бы, скажем, из Крыма было нападение России, как бы вела себя Украина?" Президент Зеленский ответил: "Если бы такое произошло, мы бы защищали свою землю и защищать пошли бы все: и мужчины и женщины. И вопрос был "если бы", и ответ был в том же ракурсе", – сказал Кравчук в эфире "Украина 24" 26 декабря.

Он считает, что Зеленский "не мог ответить иначе".

"И когда мы сейчас с вами начнем делать попытку перевести это в чисто практическую плоскость, как я слышу, говорят некоторые наши, в частности, должностные лица, то до этого еще очень далеко. Когда я был уже не президентом, меня тоже спросили: "Если бы враг пришел на вашу землю, что бы вы делали?" Я сказал, что имею достаточное количество разнокалиберного оружия, я бы стрелял в каждого врага, кто станет на мою землю. Пока оружие держат руки и пока смотрят глаза, я буду убивать врага, а не жить по принципу "подставлять вторую щеку для врага". "Я буду биться за свою землю" – это нормальный ответ патриота Украины, человека, который любит свою землю", – добавил Кравчук.

В интервью "Фокусу", опубликованном 25 декабря, Зеленский, отвечая на вопрос о том, задумывался ли он о возможности нападения РФ со стороны оккупированного Крыма, сказал: "Это ужасная ситуация, я даже не хочу ее представлять. Я против этого. Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не пойдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы – и мужчины, и женщины".

Его слова раскритиковал заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос.

"2014 год показал, что огромное количество [граждан] шло [воевать], но еще большее количество убегало от мобилизации. И 2018 год, когда ввели военное положение, также показал, что огромное количество убежало [от мобилизации]. Поэтому государство должно воспитывать этот мобилизационный резерв, и идеологически тоже. Это не за год достигается. Это во-первых. Во-вторых, мы должны понимать, что, даже мобилизовав людей, мы их должны еще научить. Потому что мы же не воюем мясом, не бросаем людей десятками тысяч", – сказал он.

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В начале июля 2020 года командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа заявил, что российские войска могут попытаться захватить часть Херсонской области и украинская сторона готовится к этому.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сказал, что Неижпапа преувеличил вероятность угрозы вторжения российских войск, и предположил, что подобные заявления вызваны неопытностью контр-адмирала. Наев отметил, что в настоящее время украинская сторона не видит непосредственной угрозы вторжения российских войск со стороны Крыма, но Украина рассматривает сценарий, при котором РФ начнет наступление сразу на нескольких участках, и задача украинской армии – сдержать агрессора.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал информацию о возможном вторжении РФ на юг Украины "абсолютной глупостью" и "нагнетанием антироссийской истерии".